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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» کوهدشت در حال انجام است

بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» کوهدشت در حال انجام است

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تاکید کرد: بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» کوهدشت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» در شهرستان کوهدشت خبر داد و اظهار داشت: بهسازی مسیر دسترسی گردشگران به این تنگه زیبا و رفع خطر نقاط حادثه‌خیز توسط این اداره‌کل در حال انجام است.

وی عنوان کرد: ژئو پارک «شیرز» به عنوان ظرفیتی بی‌بدیل و خدادادی نقش مهمی در رونق اقتصاد گردشگری در استان لرستان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: تنگه شگفت انگیز و زیبای «شیرز» در ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳ در فهرست میراث طبیعی ایران، به شماره ۲۱۵ و با نام ژئوسایت ملی ثبت شده است.

کد مطلب 5539536

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