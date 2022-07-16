بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» کوهدشت در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از بهسازی جاده دسترسی به تنگه «شیرز» در شهرستان کوهدشت خبر داد و اظهار داشت: بهسازی مسیر دسترسی گردشگران به این تنگه زیبا و رفع خطر نقاط حادثه‌خیز توسط این اداره‌کل در حال انجام است.

وی عنوان کرد: ژئو پارک «شیرز» به عنوان ظرفیتی بی‌بدیل و خدادادی نقش مهمی در رونق اقتصاد گردشگری در استان لرستان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: تنگه شگفت انگیز و زیبای «شیرز» در ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳ در فهرست میراث طبیعی ایران، به شماره ۲۱۵ و با نام ژئوسایت ملی ثبت شده است.