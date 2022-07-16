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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۲

حمید سجادی عنوان کرد:

دو دیدگاه در مورد سرمربی تیم ملی وجود دارد/ امروز تصمیم می‌گیریم

دو دیدگاه در مورد سرمربی تیم ملی وجود دارد/ امروز تصمیم می‌گیریم

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که باید بلاتکلیفی سرمربی تیم ملی فوتبال زودتر برطرف شود گفت: در نشستی که امروز با سرپرست فدراسیون خواهیم داشت بررسی های لازم را صورت خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی امروز شنبه با تاکید بر اینکه باید تکلیف سرمربی تیم ملی زودتر مشخص شود، از نشست مهم با سرپرست فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف نیمکت تیم ملی خبر داد.

وی در مورد شرایطی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی تیم ملی باید زودتر تمام شود. امروز یکی از جلسات ما با میرشاد ماجدی خواهد بود. مطالعاتی کرده‌اند و بررسی‌هایی را صورت داده‌اند. امروز با هم صحبت می‌کنیم و کنار تیم ملی هستیم و کمک خواهیم کرد. حمایت‌های لازم را از دولت گرفته‌ایم و هر گونه حمایت مادی و معنوی را از تصمیمات فنی فدراسیون را انجام دهیم.

سجادی ادامه داد: در هیچیک از رشته‌های ورزشی صلاح نیست که وزارت ورزش دخالتی داشته باشد. حتی در دوومیدانی هم من اجازه نمی‌دهم در مسائل فنی دخالت کنند. ما به دیدگاه فنی فدراسیون‌ها احترام می‌گذاریم.

وزیر ورزش در مورد دیدگاهی که عنوان شده بود باید از مربیان ایرانی استفاده کرد گفت: طی روزهای گذشته دیدگاه‌های مختلفی در مورد استفاده از کادر فنی ایران و یا خارجی وجود داشته است، همه اینها بررسی می‌شوند و در نهایت فدراسیون در دو کمیته فنی و هیأت رئیسه این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در نهایت امروز تشریف خواهند آورد تا تصمیم نهایی را بگیریم.

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کد مطلب 5539560

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    نظرات

    • اشنا US ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      جناب سجادی کسی نگفته دخالت کنیدمدیریت کنیددخالت بامدیریت فرق داردیکی ازویژه گی های مدیریت قطع نفودمافیاودلال هادرتصمیم گیری هایش می باشداکثرکادرفنی فدراسیون ازافرادی که رزومه قابل قبولی ازدانش فوتبال وتجربه هدایت تیم هانداشته اندتشکیل شده این یعنی نفوذافرادی راپیشنهادمی دهندامادرمورددلایلش سکوت می ک
    • احسان معتمدی IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بهترین مربی ما آقای علی دایی است فقط لازم است به او مهلت دهند و با باخت فورا شروع نکنند به ضربه زدن ، من یقین دارم علی دایی ما را در آسیا قهرمان می کند و در جام جهانی با افتخار بازی می کنیم او مغز فوتبال است ولی بدلیل عدم اعتماد به مدیران کشور نمی آید

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