به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی امروز شنبه با تاکید بر اینکه باید تکلیف سرمربی تیم ملی زودتر مشخص شود، از نشست مهم با سرپرست فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف نیمکت تیم ملی خبر داد.

وی در مورد شرایطی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی تیم ملی باید زودتر تمام شود. امروز یکی از جلسات ما با میرشاد ماجدی خواهد بود. مطالعاتی کرده‌اند و بررسی‌هایی را صورت داده‌اند. امروز با هم صحبت می‌کنیم و کنار تیم ملی هستیم و کمک خواهیم کرد. حمایت‌های لازم را از دولت گرفته‌ایم و هر گونه حمایت مادی و معنوی را از تصمیمات فنی فدراسیون را انجام دهیم.

سجادی ادامه داد: در هیچیک از رشته‌های ورزشی صلاح نیست که وزارت ورزش دخالتی داشته باشد. حتی در دوومیدانی هم من اجازه نمی‌دهم در مسائل فنی دخالت کنند. ما به دیدگاه فنی فدراسیون‌ها احترام می‌گذاریم.

وزیر ورزش در مورد دیدگاهی که عنوان شده بود باید از مربیان ایرانی استفاده کرد گفت: طی روزهای گذشته دیدگاه‌های مختلفی در مورد استفاده از کادر فنی ایران و یا خارجی وجود داشته است، همه اینها بررسی می‌شوند و در نهایت فدراسیون در دو کمیته فنی و هیأت رئیسه این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در نهایت امروز تشریف خواهند آورد تا تصمیم نهایی را بگیریم.

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