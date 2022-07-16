به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستاییان تاکنون پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه در زمینه ارائه تضامین کوتاهی کرده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قرار بود در قالب جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در صندوقی که ایجاد شده، واریز شود اما چنین اتفاقی رقم نخورده است. از رئیس جمهور درخواست داریم هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار بود دولت در خصوص سهم ۱۵ درصدی از معادن طی ۳ ماه به مجلس گزارشی را ارائه کند اما در این خصوص نیز از سوی دولت کوتاهی شده است.

وی ضمن محکوم کردن اقدام کشور سوئد در زندانی کردن حمید نوری، گفت: دولت سوئد نشان داد که مستقل نیست و تحت فرمان تروریست‌ها قرار دارد.