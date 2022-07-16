برخی افراد پولدار حاضر نیستند اظهارنامه مالیاتی پر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (شنبه ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: اگرچه جلوگیری از فرار مالیاتی مورد تأکید همه ماست، اما نباید کسری بودجه دولت منجر به فشار مالیاتی به مردم شود.

وی بیان کرد: هر چند استفاده از اطلاعات تراکنش مالی می‌تواند به عنوان یک مستند در تشخیص مالیات به کار گرفته شود اما نباید تنها مبنای تشخیص و قطعی دریافت مالیات از افراد باشد، به ویژه اینکه اطلاع‌رسانی دقیقی از قبل در این خصوص صورت نگرفته است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسیاری از موارد اصناف دارای کارت ویژه کسب و کار نیستند و از دستگاه پوز برای خیریه و پول قرض دادن استفاده می‌کنند، بنابراین نباید دستگاه‌های پوز و تراکنش‌ها را مبنا قرار داد و با این عنوان از مردم مالیات بگیریم.

آصفری تصریح کرد: افزایش مالیات می‌تواند در کشور تورم به دنبال داشته باشد و ما باید به جای افزایش مالیات‌ها، سراغ افرادی برویم که فرار مالیاتی دارند و با درآمد آن چنانی حاضر نیستند اظهارنامه مالیاتی پر کنند.

وی گفت: بازنشستگان پس از ۳۰ سال واریز حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی، امروز انتظار دارند که به همان میزان دریافتی داشته باشند. با افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان چگونه انتظار داریم مشکلات معیشتی آنها برطرف شود؟ اجازه ندهید بیش از این به بازنشستگان ظلم شود با مشکلات معیشتی و رشد تورم، گذران زندگی سخت است و نمی‌توانند مسائل درمان و حمل و نقل خود را با ۱۰ درصد افزایش حقوق رفع کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پرستاران و افرادی که در دوران کرونا در بیمارستان‌ها فعالیت داشتند، چرا برای جذب توسط وزارت بهداشت و درمان از امتیازات ویژه ای برخوردار نیستند؟