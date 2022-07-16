اولتیماتوم استاندار به شهرهای قرمز/فرمانداران به گوش باشند

به گزارش مهر، جواد قناعت صبح شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا با اشاره به آغاز موج هفتم ویروس کرونا در کشور، بیان کرد: با توجه به هشدارهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی سرایت این سویه از ویروس کرونا بالا و ۱۸ برابر است که با وجود کشندگی پایین اما در صورت افزایش ابتلاء بعد از مدتی متأسفانه درصد فوتی‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: ضمن این توضیحات باید حواس تمام مسئولان و مردم باشد تا با ایجاد سویه جدید در استان مشکلی نداشته باشیم و یا کمترین تبعات در استان ایجاد شود و به سمتی برویم که شاهد افزایش ابتلاء در استان نباشیم.

قناعت با بیان اینکه ستاد کرونا در کشور جلسات خود را فعلاً در سطح وزارت بهداشت برگزار می‌کند، ادامه داد: ممکن است جلسات ستاد کشوری کمی با تأخیر و با حضور رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری برگزار شود اما باید جلسات ستاد کرونای استانی به صورت منظم برگزار و تصمیمات درست و دقیقی گرفته شود.

به گفته وی با توجه به تجربه دو سال و نیم همگی در بحث کرونا باید از تجربیات مدیران استانی و شهرستانی استفاده کرده تا بتوان این موج جدید هم با مدیریت درست کنترل کنیم.

وی به موضوعات مدنظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و نگرانی شیوع موج جدید در برگزاری جشن غدیر، ورود حجاج، تاسوعا و عاشورا، مرز ماهیرود و بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در رابطه با جشن غدیر باید مراسمات با شکوه، منظم و خوب برگزار شود و این کار تبلیغی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با نشاط و انقلابی برگزار شود.

خط نشان استاندار برای فرمانداران

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و برگزار جشن‌ها در فضای باز می‌توان این موضوع را به خوبی مدیریت کرد.

قناعت ادامه داد: فرمانداران باید تمام مراسمات را رصد کرده و به صورت جدی پیگیری کنند و رؤسای بهداشت شهرستان‌ها هم باید پای کار باشند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان فردوس قرمز است، خاطر نشان کرد: شهرستان سرایان نارنجی، بیرجند، قاین، طبس، زیرکوه، نهبندان و خوسف زرد و سربیشه آبی بوده که متولی مدیریت برای کنترل این موج و رنگ بندی ها رؤسای بهداشت شهرستان‌ها می‌باشند.

قناعت خطاب به فرمانداران افزود: فرمانداران در رابطه با کنترل این موج جدید جدی باشند و شهرستانی که قرمز می‌شود برای ما آن فرماندار هم قرمز است.

وی ادامه داد: شهرستان نارنجی هم فرماندار برای ما نارنجی می‌شود و انتظار می‌رود تا فرمانداران سریع خود را از حالت قرمز و نارنجی خارج کنند.

قناعت بیان کرد: در شهرستان‌هایی که به رنگ قرمز و نارنجی تبدیل می‌شوند فرمانداران منتظر جلسات ستاد استانی نباشند و در شهرستان جلسات ستاد کرونا را برگزار کنند و بازدیدهایی را داشته و شبکه بهداشت و درمان شهرستان را جدی پای کار بیاورند و از ظرفیت بسیج هم استفاده کنند.

وی تاکید کرد: شهرستانی در خراسان جنوبی قرمز و نارنجی باشد برای ما قابل قبول نیست و انتظار استانداری از فرمانداران این است که مطالبه گری کرده و مدیران را پای کار بیاورند.

استاندار خراسان جنوبی در رابطه با موضوعات ورود حجاج، مرز ماهیرود و بازگشایی مدارس، افزود: در رابطه با هرکدام از این مباحث سه جلسه با محوریت معاون سیاسی و امنیتی استانداری و دبیری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شود و دستگاه‌های متولی در این جلسات حضور داشته باشند.

تست از حجاج استان

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای گرفتن تست از حجاج خراسان جنوبی، افزود: مقدمات لازم برای این پیشنهاد آماده شود و هماهنگی‌های لازم بین سازمان حج و زیارت، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و فرودگاه صورت گرفته و کار تبلیغاتی انجام شود تا این اقدام عملیاتی شود.

جواد قناعت در مورد کنترل مرز ماهیرود هم گفت: سازمان پایانه‌ها، مرزبانی، گمرک و منطقه ویژه اقتصادی در جلساتی که برگزار می‌شود حضور داشته باشند و در رابطه با ایجاد اتاق ایزوله که مدنظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است تصمیمات لازم اخذ شود.

وی با بیان اینکه باید اتاق ایزوله در مرز ماهیرود آماده شود تا در مرز سختگیری و کنترل بیشتری شود، اظهار کرد: در مرز ماهیرود باید وسواس و حساسیت بیشتری صورت گیرد تا در آنجا شاهد انتقال ویروس نباشیم.

مدارس تعطیل نمی‌شود

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا اول مهر زمان باقی مانده و با فاصله می‌توان جلساتی را برای بازگشایی مدارس انجام داد، گفت: سیاست‌های دولت این است که هیچ گونه تعطیلی وجود نداشته باشد و مدارس تعطیل نخواهد شد و با رعایت چند کلید اساسی می‌توان تمام مدارس و دانشگاه‌ها دایر باشد.

وی از دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما خواست تا کلیپ‌هایی را مبتنی بر عادی سازی مردم و هشدار برای تزریق دوز سوم و تشویق برای تزریق دوز یادآور داشته باشند تا موج هفتم آسیبی وارد نکند.

قناعت با بیان اینکه موج در ابتدای کار خود است، افزود: اگر از همان اول جدی گرفته شود و اعضای ستاد دچار عادی انگاری نشویم این موج قابل کنترل خواهد بود.