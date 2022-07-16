به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان صبح شنبه در رزمایش کمک مومنانه در ایلام اظهار کرد: در آستانه عید غدیر و به مناسبت دهه امامت و ولایت، همزمان با سراسر کشور، رزمایش کمک مومنانه با توزیع ۷ هزار بسته معیشتی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده که این بسته‌ها توسط گروه‌های جهادی بسیج در بین نیازمندان سراسر استان توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این پخت و توزیع ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، توزیع جهیزیه، آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد، توزیع لوازم التحریر، برپایی میز خدمت و ایستگاه صلواتی توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) در دهه امامت و ولایت اجرا خواهد شد.

کریمیان اضافه کرد: تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار بسته معیشتی در قالب چندین مرحله رزمایش کمک مومنانه در سطح استان توزیع شده است.