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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۴۳

۷ هزار بسته معیشتی همزمان با غدیر بین محرومان ایلام توزیع می‌شود

۷ هزار بسته معیشتی همزمان با غدیر بین محرومان ایلام توزیع می‌شود

ایلام-جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: هفت هزار بسته معیشتی بین محرومان ایلام توسط سپاه امیرالمؤمنین (ع) توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان صبح شنبه در رزمایش کمک مومنانه در ایلام اظهار کرد: در آستانه عید غدیر و به مناسبت دهه امامت و ولایت، همزمان با سراسر کشور، رزمایش کمک مومنانه با توزیع ۷ هزار بسته معیشتی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده که این بسته‌ها توسط گروه‌های جهادی بسیج در بین نیازمندان سراسر استان توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این پخت و توزیع ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، توزیع جهیزیه، آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد، توزیع لوازم التحریر، برپایی میز خدمت و ایستگاه صلواتی توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) در دهه امامت و ولایت اجرا خواهد شد.

کریمیان اضافه کرد: تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار بسته معیشتی در قالب چندین مرحله رزمایش کمک مومنانه در سطح استان توزیع شده است.

کد مطلب 5539580

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