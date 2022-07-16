۴۴ درصد مراجعان به فنی و حرفه ای فارغ التحصیل دانشگاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه کرایلو ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: تنها راهی که به حل اَبَر مشکل بیکاری در جامعه ختم میشود این است که آموزشها در کشور به سمت مهارت آموزی برد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان افزود: بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز دانشگاههای ما نتوانستهاند مشکل بیکاری در کشور را حل کنند و بیش از ۴۴ درصد کسانی که به فنی و حرفهای مراجعه میکنند فارغالتحصیلان دانشگاه هستند.
وی اضافه کرد: بالغ بر ۱۹ گروه هدف از آسیب دیدگان اجتماعی، زنان خانهدار، دانش آموزان و دانشجویان و غیره تحت آموزش فنیوحرفهای قرار میگیرند.
کرایلو ادامه داد: در گلستان ۱۸ مرکز با ۱۱۸ کارگاه در آموزشگاه دولتی فنیوحرفهای وجود دارد که در برخی از کارگاهها تجهیزاتی به ارزش هشت میلیارد تومان وجود دارد.
مدیرکل فنی و حرفهای گلستان تصریح کرد: در گلستان هر ماه مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیمه بیکاری پرداخت میشود و اگر بتوانیم با مهارت آموزی نیروهای کار قوی در سطح جامعه را افزایش دهیم این مبالغ میتواند به جای پرداخت به بیکاران صرف ایجاد اشتغال شود.
وی بیان کرد: یک هزار و ۲۵۸ دوره در بخش خصوصی فنی و حرفهای گلستان برگزار شده که در این دورهها چهار هزار و ۸۱۴ نفر دوره و بالغ بر ۸۳۱ هزار نفر ساعت آموزش دیدند.
کرایلو ادامه داد: در بخش دولتی ۸۷۰ دوره در ۳۱۸ حرفه برگزار شده است که هفت هزار و ۱۹۴ نفر ساعت در این دورهها آموزش دیدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان یادآوری کرد: طرح «کهاد» و «نخلستان» را در استان پیگیری میکنیم؛ در طرح کهاد کسانی که دانشجو هستند و در دانشگاه تحصیل میکنند مهارتهای متناسب با مدرک تحصیلی را توسط فنی و حرفهای در خود دانشگاه آموزش میبیند.
کرایلو اضافه کرد: در طرح نخلستان برای فارغالتحصیلان بر پایه آیتی برنامهریزی کرده و بر مبنای آموزشهای آیتی و بر اساس هوش مصنوعی و غیره نسبت به آموزش آنها متناسب با نیاز جامعه اقدام میکنیم.
وی با بیان این مطلب که آموزشها در فنی و حرفهای امسال رشد یک و نیم برابری داشته است گفت: در حال حاضر ۵۱.۲ درصد آموزشهای فنی و حرفهای توسط بخش خصوصی و ۴۸.۸ درصد آموزشها در بخش دولتی انجام میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان ادامه داد: سیاست فنی و حرفهای بر این مبنا قرار دارد که آموزشها بیشتر به سمت بخش خصوصی برود و نظارتهای قوی در بخش دولت انجام شود تا نتیجه کار به نفع اشتغال بیشتر و پایدار در جامعه شود.
وی اظهار کرد: بیش از ۵۵ درصد کسانی که در آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای شرکت کردهاند صاحب شغل پایدار شدهاند.
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