۳ بیمار کرونایی در سمنان فوت کردند

کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوع دوباره ویروس کرونا در سمنان، تاکید کرد: امروز در جدیدترین رنگ بندی کرونایی توسط وزارت بهداشت، شهرستان‌های گرمسار، دامغان، مهدی شهر و سمنان در وضعیت زرد و دو شهرستان سرخه و آرادان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در وضعیت آبی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد شیوع عجیب و سریع کرونا بودیم، افزود: در این بازه زمانی سه بیمار کرونایی نیز در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان فوت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه در هفته گذشته ۳۵۰ نفر مشکوک به کرونا به مراکز خدمات درمانی تحت پوشش دانشگاه مراجعه کردند، گفت: این نشان از شیوع دوباره کرونا دارد و لذا از مردم می‌خواهیم که حتماً نسبت به واکسیناسیون و تکمیل سه دز و همچنین دریافت دز چهارم اهتمام داشته باشند.

قدس با بیان اینکه کادر درمانی چهار و مابقی مردم شش ماه بعد از دز سوم می‌توانند دز چهارم را دریافت کنند، گفت: هم اکنون ۵۳ نفر بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری هستند که این یک هشدار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ورود استان سمنان به پیک هفتم کرونا، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی الزامی است.

به گزارش مهر، استان سمنان دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود دارد.