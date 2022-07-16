بهزیستی استان سمنان برای ۲ هزار نفر خدمات اشتغال ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود منطقی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی به میزبانی سالن شهید شاهورانی اداره کل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه توانمندسازی و خودکفایی گروه هدف با هدف حفظ کرامت و احترام مددجویان رویکردی پیگیری می‌شود، ابراز داشت: با توجه به این هدف گذاری تلاش شد تا محور فعالیت‌ها بر اساس کسب مهارت و ایجاد اشتغال تا رسیدن به خودکفایی مددجویان تحت حمایت شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته بهزیستی استان برای دو هزار و ۳۰۰ نفر خدمات اشتغال ارائه کرده است، افزود: هدف از این اقدام بهبود و توانمندسازی جامعه هدف بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه مددجویان می‌توانند از تسهیلات اشتغال‌آفرینی مشاغل خانگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان و تسهیلات مشاغل خرد با ارائه مدارک شغلی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برخوردار باشند، ابراز داشت: طی سال جاری تعداد ۲۹ نفر از خدمات دفتر اشتغال بهزیستی استان بهره‌مند شدند.

منطقی ضمن بیان اینکه ۲۷ هزار و ۷۳۲ نفر تحت حمایت بهزیستی استان سمنان قرار دارند، تصریح کرد: سازمان بهزیستی بیش از ۱۷۰ نوع خدمت به این تعداد افراد تحت پوشش ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ هزار و۷۵۵ کودک استان سمنان مورد غربالگری قرار گرفتند، افزود: طی این فرآیند تعداد ۹۸۸ کودک مشکوک شناسایی و وضعیت معلولیت آنها مورد پیگیری واقع شد. طی سال جاری نیز یک هزار و ۱۵۰ کودک ارزیابی و بر اساس آن ۸۹ کودک مشکوک شناسایی و ۸۶ نفر به اپتومتریست ارجاع داده شدند.