۴۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۶۸ هزار و ۷۳۳ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۳۲ هزار و ۴۸۵ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۳۱۶ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۹ هزار و ۴۸۲ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۹۴ هزار و ۴۱۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۳ هزار و سه بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۴۸ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۱۰ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۷ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۲ هزار و ۵۶۴ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۰۱ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۹۹ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۲۹ هزار و ۸۳۱ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۲۷۴ دوز نوبت سوم و ۲۴ هزار و ۵۹۷ دوز یادآور واکسن بوده است.