پیکر مطهر یک شهید گمنام در سوادکوه تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر شنبه در جلسه ستاد استقبال، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام از تشییع پیکر یک شهید گمنام در شهرستان سوادکوه خبر داد و اظهار داشت: پیکر مطهر این آلاله زهرایی در دهه اول محرم میهمان مردم استان مازندران خواهد بود.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر پاک این شهید گمنام عصر پنجشنبه ۱۳ مرداد با حضور مردم شهیدپرور و قدرشناس در شهرستان پل‌سفید برگزار و در مجتمع فرهنگی شهدای خرماکلا خاکسپاری خواهد شد.

وی زمان ورود پیکر شهید گمنام را سه شنبه ۱۱ مرداد اعلام و اضافه کرد: همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گمنام شامگاه چهارشنبه دوازدهم مرداد در قائمشهر برگزار خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه پیکر مطهر این شهید گمنام صبح پنجشنبه در یادواره شهدای سوادکوه حضور پیدا خواهد کرد، گفت: همچنین طی دو روز حضور این شهید، برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرهای قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی پیش بینی شده است.

سردار ملکی با اشاره به اینکه یادمان‌های شهدای گمنام محل تفکر و گفتمان فرهنگی جوانان محسوب می‌شوند و باید در شأن و منزلت شهدا ساخته شوند، گفت: یادمان‌های شهدای گمنام در شهر زیراب و پل سفید نیازمند همت مسئولین است و باید برای ساخت این دو مکان اهتمام ویژه به عمل آید.