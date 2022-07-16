آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی در جهرم برگزار شد

محمد رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چهل و یکمین آزمون «ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی» با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان دستیاری در سه رشته تخصصی بیماری‌های داخلی، کودکان و بیهوشی، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد.

وی افزود: در این آزمون، هفت دانشجوی دستیاری بیماری‌های داخلی، هفت دانشجوی دستیاری کودکان و یک دانشجوی دستیاری بیهوشی شرکت داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: در آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی که توسط اداره کل آموزش، معاونت آموزشی دانشکده پزشکی و حراست دانشگاه برگزار شد، نماینده اعزامی از مرکز قطب نیز حضور داشت.

وی عنوان کرد: در برگزاری این آزمون تعدادی از پرسنل اورژانس، واحد سمعی بصری و تعدادی از نیروهای خدمات همکاری داشتند.