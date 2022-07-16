ساخت ۴۰ هزار مسکن برای نیازمندان توسط بسیج در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر شنبه در حاشیه پانزدهمین طرح توزیع کمک بسته‌های معیشتی سپاه سیدالشهدا استان تهران که در آستان مقدس شیخ صدوق شهر ری برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز ۴۲ هزار گروه دارای شناسنامه جهادی در بسیج داریم و اظهار داشت: این گروه‌ها در همه زمینه‌ها با جذب جوانان در حل مشکل مناطق مختلف از روستایی تا عشایری فعالیت می‌کنند.

وی از تهیه و توزیع ۲۸ میلیون بسته معیشتی از نیمه شعبان سال ۹۹ تا به امروز در سراسر کشور و گفت: بسیج در آزادسازی زندانی جرایم غیرعمد به آزادی ۱۱ هزار زندانی کمک کرد و ۴۰ هزار جهیزیه هم به دختران دم بخت اهدا شد.

رئیس سازمان بسیج کشور با اشاره به خدماتی که توسط بسیج ارائه می‌شود افزود: امروز ساخت ۴۰ هزار مسکن برای نیازمندان در سراسر کشور در حال انجام بوده و درب گروه‌های جهادی بسیج به روی جوانان باز و آبرسانی به ۷ هزار و ۲۰۰ روستا در حال انجام است.

سلیمانی عنوان داشت: جهان اسلام از جمهوری اسلامی در حال الگو برداری است و بسیج یک جریان پیشرو است و در هر صحنه‌ای که لازم باشد ورود می‌کند.