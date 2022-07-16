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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۶

استاندار خراسان شمالی:

بخشداران خراسان شمالی مقدمات ماندگاری مردم در روستا را فراهم کنند

بخشداران خراسان شمالی مقدمات ماندگاری مردم در روستا را فراهم کنند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی را ضروری دانست و گفت: بخشداران خراسان شمالی مقدمات ماندگاری مردم در روستاها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر شنبه در نشست با بخشداران خراسان شمالی اظهار کرد: اجتناب از روزمرگی، تسلط به قوانین و وظایف، پیشبرد اهداف عمرانی با امور خلاقانه و تبادل تجربیات با سایر بخشداران از وظایف مدیران اجرایی است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: دوری کردن بخشداران از روزمرگی‌ها موجب رسیدن به اهداف عالی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تسلط بر قوانین یکی از ابزارهای مهم کار بخشداران است، افزود: در کنار تسلط به قوانین و مقررات و شرح وظایف، شناخت فرصت‌ها و آسیب‌ها در راستای حل مشکلات عمرانی و اجتماعی نیز بر عهده بخشداران است.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: ارتباط با مردم و ائمه جماعت جهت هماهنگی‌های لازم در بخش و نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر وظایف بخشداران است.

حسین نژاد به موضوع توانمند سازی سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاها به عنوان برنامه‌های اصلی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: بخشداران می‌توانند با ماندگاری جمعیت روستاییان و فراهم کردن خدمات لازم در سطح روستاها موجبات تحول و امید بخشی را ایجاد کنند.

کد مطلب 5539641

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      بزرگترین خدمتی که شما میتوانید انجام دهید این است که از هجوم بیشتر روستاییان به شهر جلوگیری کنید خودتان میدانیدکه با استان شدن اینجا ناگهان 10 تا ده وبخش بدون امکانات وفضا و...شهر شدند وروستاییان شروع به مهاجرت کردند در استان ما شهر به معنای واقعی شاید یکی دوتا باشد
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      لطفا شهرها را دوباره شهر کنید ما که دیگه نمیدانیم تو شهر زندگی میکنیم یا قلعه وروستا

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