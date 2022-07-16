بخشداران خراسان شمالی مقدمات ماندگاری مردم در روستا را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر شنبه در نشست با بخشداران خراسان شمالی اظهار کرد: اجتناب از روزمرگی، تسلط به قوانین و وظایف، پیشبرد اهداف عمرانی با امور خلاقانه و تبادل تجربیات با سایر بخشداران از وظایف مدیران اجرایی است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: دوری کردن بخشداران از روزمرگی‌ها موجب رسیدن به اهداف عالی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تسلط بر قوانین یکی از ابزارهای مهم کار بخشداران است، افزود: در کنار تسلط به قوانین و مقررات و شرح وظایف، شناخت فرصت‌ها و آسیب‌ها در راستای حل مشکلات عمرانی و اجتماعی نیز بر عهده بخشداران است.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: ارتباط با مردم و ائمه جماعت جهت هماهنگی‌های لازم در بخش و نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر وظایف بخشداران است.

حسین نژاد به موضوع توانمند سازی سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاها به عنوان برنامه‌های اصلی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: بخشداران می‌توانند با ماندگاری جمعیت روستاییان و فراهم کردن خدمات لازم در سطح روستاها موجبات تحول و امید بخشی را ایجاد کنند.