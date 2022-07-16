دختران حاج قاسم خاکریز دشمن را به عقب می کشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین ظهر شنبه در آئین افتتاحیه رویداد ملی دختران حاج قاسم اظهار کرد: نبوغ نظامی، روحیه سلحشوری، اخلاص، ارادت به اهلبیت (ع) و نظم و انضباط در امور از ویژگیهای مکتب سردار سلیمانی است و دختران حاج قاسم باید خود را به این مؤلفه ها نزدیک کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به دیگر ویژگی سردار سلیمانی چون سرعت در عمل، سادگی و صفا، مردمی بودن، ارتباط با جوانان، خوش خویی و ارتباط عمیق با خانواده افزود: دختران حاج قاسم باید ضمن باور داشتن خود، مسئولیت پذیری را تمرین و نسبت به اطراف پیرامون خود نیز حس مسئولیت داشته باشند.
گرزین بیان کرد: این رویداد در دو روز با هدف تربیت کنشگر دختران جوان، برگزار شده است تا آموزشهای چگونگی انجام کار فرهنگی را فرا گرفته و توان مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و اجرای برنامههای تربیتی و مذهبی را در محلات پیدا کنند.
مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اعلام آغاز این طرح از اردیبهشت ماه تصریح کرد: ۲۰۰ دختر نخبه دبیرستانهای گلستان و همچنین دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای سازمان تبلیغات اسلامی شناسایی و در دورههای مجازی تربیت شدهاند تا در این دو روز رویداد ملی، اقدام به بوم نویسی، طراحی علمیات فرهنگی، گروههای دوستانه، کارگاههای آموزشی کرده و در ۱۴ موضوع مهارتی، آموزشی و فرهنگی بر اساس زیست بوم استان، شرکت کنند.
گرزین گفت: این کنشگران در این دو روز رویداد، در یک اقدام عملی، در مساجد و هیأت مذهبی خان ببین حضور یافته و برای جوانان کنشگری میکنند.
وی با بیان اینکه این طرح، ملی و در تمامی استانها نیز در حال برگزار است، ابراز امیدواری کرد دختران حاج قاسم در جبهههای فرهنگی دنیای اسلام، خاکریز دشمن را عقب خواهند راند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از برگزاری اختتامیه این رویداد در ۲۶ تیر با حضور حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در خان ببین خبر داد.
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