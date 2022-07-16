طرح «کد شناسایی کالا» در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاری ظهر شنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالای قاچاق و ارز بیرجند بیان کرد: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اجرای طرح کد شناسایی کالا بر روی لوازم یدکی خودرو، فنر و باطری همزمان با سراسر کشور برای جلوگیری از قاچاق کالا در خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این راستا در مجموع بر روی ۵۵ قلم کالا باید تا ۱۵ خرداد کد شناسایی کالا نصب می‌شد که تا ۱۵ مرداد ماه این مهلت تمدید شد که البته اولویت در این باره با قطعات خودرو است.

کاری اضافه کرد: همه کالاهای موجود در بازار باید تا آخرین مهلت تعیین شده در سامانه جامع انبارها ثبت و کد شناسایی کالا داشته باشند تا شناسایی کالاها ی قاچاق به راحتی انجام شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اجرای این طرح ممکن است کمبودی در عرضه ایجاد شود، اظهار کرد: نظارت بر اجرای این طرح با جدیت انجام می‌شود و در مرحله بعد، اجرای طرح کد شناسایی کالا در مورد دخانیات، لوازم آرایشی و پوشاک به مرور اجرا خواهد شد.

کاری بیان کرد: واحدهای تولیدی داخل کشور هم باید نسبت به ثبت کالاهای تولیدی خود در سامانه جامع انبارها اقدام و کد شناسایی کالا را برای تولیدات خود دریافت کنند.