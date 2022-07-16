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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۲

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در استان تهران:

آمار ابتلا به کرونا در تهران تا یک ماه آینده صعودی است

آمار ابتلا به کرونا در تهران تا یک ماه آینده صعودی است

تهران- فرمانده عملیات مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به اینکه سیر مبتلایان به امیکرون در تهران افزایشی است، گفت: تا یک ماه آینده این سیر صعودی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به اینکه سیر مبتلایان به امیکرون در تهران افزایشی است و تا یک ماه آینده این سیر صعودی خواهد بود اظهار داشت: باید قبل از استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون را به صورت کامل انجام دهیم و ممکن است روزهای آینده برای ما بسیار مهم باشد.

زالی با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون و تزریق دز یادآور گفت: هم اکنون فرصت طلایی برای واکسیناسیون دز یادآور می‌باشد و در این برهه اگر کسی دو دز زده برای دز سوم و اگر کسی ۳ دز زده برای دریافت دز چهارم واکسن اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه سهم تست‌ها نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرها نیز کم شده و ممکن است با کاهش کاذب بیماری مواجه شویم، افزود: در حال حاضر بهترین مدل علائم سندرومیک است و هر کسی با علائم بدن درد و گلو درد مراجعه کند برای ما کرونا محسوب می‌شود، لذا و از مردم می‌خواهیم نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در استان تهران عنوان داشت: سبد واکسن در حال حاضر متنوع است و بیشترین میزان واکسن سینوفارم و آسترازنکا و پاستوکوک است و واکسن برکت پلاس هم مجوز لازم را دریافت کرده و به زودی وارد چرخه واکسیناسیون می‌شود و مردم می‌توانند به طور خاص از این واکسن برای این سویه استفاده کنند.

زالی در خصوص بازگشت حجاج گفت: با توجه به بازگشت حجاج و بازگشت زائران از عراق و سفرهای بین شهری باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و در این خصوص دو هفته استمرار بیماران سرپایی نشان از ورود به پیک جدید است و برخی افراد هم ممکن است حتی با توجه به زدن واکسن باز هم کرونا بگیرند و باید بدانیم واکسن ایمنی کامل ایجاد نمی‌کند اما در کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است.

کد مطلب 5539653

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      يك دليلش خودنمايى بى جاى وزارت بهداشت بود كه براى صفر شدن فوتى ها جش شادمانى گرفتند و از همان زمان لح بازى نادان ها شروع شد
    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      غیب گفتی؟معلومه با عروسیها ودریاها وبرگشتگان حج وبعدش زایرین کربلا نه اقا جان مملکت تا پایان ماه صفرر در معرض ابتلاست بعد چون هنوز هواگرمه تا اذر باز عروسیها ومسافرتها .اقای زالی به عنوان رییس ستاد کرونا اگه میتونی با تجمعات وسفرهای زمینی به کشورهای همسایه و...مخالفت کن ماسک را اجباری کن .

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