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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۲

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

۴۸۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه استان تهران بستری شده اند

۴۸۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه استان تهران بستری شده اند

تهران- فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته در بخش مراجعان سرپایی ۴۲۰۰ نفر ثبت شده اند، گفت: ۴۸۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه استان تهران بستری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان تهران که در محل استانداری تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۲۶ میلیون و ۸۰۰ دز واکسن در تهران تزریق شده که تزریق دز یادآور برای افرادی که علائم دارند، ضروری است.

زالی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته در بخش بستری ۲۲۲ نفر ثبت شده اند گفت: ۳۸ نفر از این افراد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص تب کریمه افزود: با توجه به شیوع وبا در استان‌های غربی باید مراقب باشیم همچنین در مورد تب کریمه کنگو ما نگران بودیم اما با نظارت خوب شیوه نامه بهداشتی خطر بالقوه در عید قربان نداشتیم و موردی از مرگ و میر تب کریمه مشاهده نشده است.

وی در ادامه عنوان داشت: در بخش مراجعان سرپایی در ۲۴ ساعت گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت شده که ۷۹۰ نفر از افراد در مراکز درمانی بستری و ۴۸۰ نفر دیگر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

زالی اظهار داشت: تست‌های غربالگری ما در مراکز بهداشتی در خصوص افرادی که با علائم اسهال مراجعه کرده اند منفی است و هیچ موردی از آبله میمونی در کشور نداشته‌ایم اما در ترکیه، افغانستان و ریاض گزارش شده لذا باید آماده باشیم.

کد مطلب 5539665

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      مقصر شمایید اقای زالی فقط چسبیدی واکسنها را اب کنی.به عنوان یک فرمانده کشور که میدانید تابستان وقت عروسی ومسافرت وتاسوعا عاشوراوحج وتجمعات وتفریحات مردم است از چند ماه قبل باید برنامه ریزی برای جلوگیری از شیوع کرونا داشته باشی جز حرافی وامار واکسن واقعا چه کار کردی برای ملت بیچاره

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