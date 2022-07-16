رفع مشکلات ورزش شهرستان دشتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس ورزش و جوانان شهرستان دشتی با بیان اینکه برای توسعه ورزش شهرستان همه باید تلاش کنند، اظهار داشت: ورزش نقش بسزایی در نشاط و شادابی جامعه دارد و قشر عظیمی از مردم را در بر می‌گیرد که می‌طلبد در جهت جلب رضایت آنها تلاش شود.

فرماندار دشتی افزود: باید با جدیت مشکلات ورزش دنبال و نسبت به رفع آنها اهتمام ویژه صورت بگیرد.

بحرانی ادامه داد: در این مدت ورزش‌های انفرادی در شهرستان رشد پیدا کرده ولی فوتبال شهرستان که روزگاری در استان می‌درخشید این روزها کمتر از آن شنیده می‌شود که می‌طلبد توجه جدی به این رشته پرطرفدار صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت زیر ساخت‌های ورزش شهرستان تقویت شده و تا پایان سال نیز چند پروژه ورزشی تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

در پایان از تلاش‌های عبدالحسین حسین پور تقدیر و عبدالحسین قادری به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی معرفی شد.