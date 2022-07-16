افزایش ۱۰ هکتاری کشت «مورینگا» در جهرم

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سطح زیر کشت گیاه مورینگا در شهرستان جهرم ۱۰ هکتار است که امسال این آمار به ۲۰ هکتار افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: نشاء و فرآورده‌های این گیاه دارویی علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ترکیه، عمان و کنیا نیز ارسال می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی جهرم افزود: درمان دیابت، معده درد، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطان و درمان سرطان‌ها، مقوی معده، ضد اسپاسم، ضد درد عضلانی و شیر آوری مادران شیرده از ویژگی‌های استفاده از این گیاه است.

وی اظهار کرد: مورینگا درختی سریع الرشد بوده، بطوری که در سال اول طول آن به ۲.۵ الی ۳ متر می‌رسد، متحمل به شرایط سنگلاخ و در اغلب خاک‌ها به غیر از خاک‌های رسی سنگین رشد می‌کند، مقاوم به کم آبی است.

زمانی خاطرنشان کرد: این گیاه گرمادوست بوده و در شرایط سرما ریزش برگ و قرمزی ساقه و برگ در آن دیده شد.