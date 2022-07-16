برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با عنوان «بر بال امنیت»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی اظهار داشت: برابر برنامه ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده، معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در نظر دارد با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جشنواره شعر پلیس با عنوان "بر بال امنیت" برای مخاطبین کودک و نوجوان برگزار کند.

وی افزود: از محورهای موضوعی پیشنهادی در این جشنواره، می‌توان به پیشگیری از سرقت جواهرات کودکان، پیشگیری از اغفال، مضرات دروغگویی، مضرات خیانت در امانت، مهارت نه گفتن به پیشنهاد دهندگان موضوع‌های غیرمنطقی، مراقبت از تن، احترام به قوانین و رعایت آنها، مزایای نظم در زندگی، ترویج فرهنگ ترافیک، پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اینترنتی، پیشگیری از رفتار خشونت آمیز در خانواده و اجتماع، نه گفتن به بازی‌های رایانه‌ای نامناسب، ضرورت اعتماد به خانواده و … اشاره کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فارس تصریح کرد: مخاطب اشعار، کودکان و نوجوانان بوده و شاعران و کلیه افراد بالای ۱۶ سال که تمایل به شرکت در این جشنواره را دارند، تا ۲۷ شهریور ماه فرصت دارند آثار خود را از طریق سایت WWW.KPF.IR بارگذاری کنند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره با شماره تلفن ۸۱۸۲۳۷۰۹-۰۲۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ روزهای اداری پاسخگوی سوال‌های علاقه مندان است، بیان داشت: همزمان با هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه ۱۴۰۱ مراسم باشکوهی برگزار و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.