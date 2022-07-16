  1. استانها
  2. فارس
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳

معاون فرهنگی اجتماعی انتظامی فارس اعلام کرد؛

برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با عنوان «بر بال امنیت»

برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با عنوان «بر بال امنیت»

شیراز - معاون فرهنگی اجتماعی انتظامی فارس از برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با عنوان «بر بال امنیت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی اظهار داشت: برابر برنامه ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده، معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در نظر دارد با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جشنواره شعر پلیس با عنوان "بر بال امنیت" برای مخاطبین کودک و نوجوان برگزار کند.

وی افزود: از محورهای موضوعی پیشنهادی در این جشنواره، می‌توان به پیشگیری از سرقت جواهرات کودکان، پیشگیری از اغفال، مضرات دروغگویی، مضرات خیانت در امانت، مهارت نه گفتن به پیشنهاد دهندگان موضوع‌های غیرمنطقی، مراقبت از تن، احترام به قوانین و رعایت آنها، مزایای نظم در زندگی، ترویج فرهنگ ترافیک، پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اینترنتی، پیشگیری از رفتار خشونت آمیز در خانواده و اجتماع، نه گفتن به بازی‌های رایانه‌ای نامناسب، ضرورت اعتماد به خانواده و … اشاره کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فارس تصریح کرد: مخاطب اشعار، کودکان و نوجوانان بوده و شاعران و کلیه افراد بالای ۱۶ سال که تمایل به شرکت در این جشنواره را دارند، تا ۲۷ شهریور ماه فرصت دارند آثار خود را از طریق سایت WWW.KPF.IR بارگذاری کنند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره با شماره تلفن ۸۱۸۲۳۷۰۹-۰۲۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ روزهای اداری پاسخگوی سوال‌های علاقه مندان است، بیان داشت: همزمان با هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه ۱۴۰۱ مراسم باشکوهی برگزار و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 5539695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه