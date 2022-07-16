بررسی بیش از ۱۵۰ درخواست مردمی در میز خدمت هلال احمر کرمانشاه

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه میز ارتباطات مردمی ویژه سفر به مدت ۲ روز با حضور اصفهانی نماینده تام الاختیار کولیوند رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور در هلال احمر کرمانشاه برقرار شد.

وی افزود: در مدت ۲ روز برپایی میز خدمت هلال احمر استان کرمانشاه بیش از ۱۵۰ نفر از مراجعین اعم از عموم مردم، کارکنان، داوطلبان و امدادگران درخواست‌های خود را درحوزه‌های مختلف به شکل مستقیم ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در برنامه میز خدمت هلال احمر استان که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت هشت صبح الی ۱۸ اجرا شد به همراه معاونین جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در میز خدمت حضور داشته و به شکل چهره به چهره درخواست‌های مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.