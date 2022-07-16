  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

بررسی بیش از ۱۵۰ درخواست مردمی در میز خدمت هلال احمر کرمانشاه

بررسی بیش از ۱۵۰ درخواست مردمی در میز خدمت هلال احمر کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از بررسی بیش از ۱۵۰ درخواست مردمی در میز خدمت هلال احمر کرمانشاه خبر داد.

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه میز ارتباطات مردمی ویژه سفر به مدت ۲ روز با حضور اصفهانی نماینده تام الاختیار کولیوند رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور در هلال احمر کرمانشاه برقرار شد.

وی افزود: در مدت ۲ روز برپایی میز خدمت هلال احمر استان کرمانشاه بیش از ۱۵۰ نفر از مراجعین اعم از عموم مردم، کارکنان، داوطلبان و امدادگران درخواست‌های خود را درحوزه‌های مختلف به شکل مستقیم ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در برنامه میز خدمت هلال احمر استان که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت هشت صبح الی ۱۸ اجرا شد به همراه معاونین جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در میز خدمت حضور داشته و به شکل چهره به چهره درخواست‌های مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5539704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه