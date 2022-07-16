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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

استاندار تهران:

فرمانداران تهران برای افزایش تزریق دز یادآور واکسن ورود کنند

فرمانداران تهران برای افزایش تزریق دز یادآور واکسن ورود کنند

تهران- استاندار تهران با تاکید بر لزوم تشدید نظارت و کنترل بیماری گفت: فرمانداران استان تهران برای افزایش تزریق دز یادآور واکسن ورود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونای استان تهران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید غدیر خم اظهار داشت: یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم مقابله با بیماری کرونا بوده که به برکت بسیج امکانات و مدیریت جهادی مجموعه دولت و عزم مردم مسئله کنترل شد.

وی ادامه داد: پایین آمدن ابتلاء به کرونا دستاوردهای مهم دیگری از جمله در زمینه مسائل اقتصادی داشت، چرا که اقتصاد کشور دو سال متأثر از کرونا بود و از این رو حاضر نیستیم به خاطر کوتاهی یا غفلت دوباره گرفتار شویم.

استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبی میزان ابتلاء، بستری و مرگ و میر و نگرانی نسبت به این موضوع، این جلسه برگزار شد، هرچند وضعیت بحرانی نیست اما نگرانی وجود دارد.

منصوری گفت: میزان گسترش و انتقال سویه جدید بیماری شدت بیشتری دارد و هر فرد مبتلا می‌تواند ۱۶ تا ۱۸ نفر را درگیر کند، از این رو باید مسئله را جدی گرفته و فرمانداران نیز ورود پیدا کنند.

وی بیان کرد: توصیه عمومی پزشکان و متخصصان این است که اگر کسی علائمی دارد قرنطینه و خود مراقبتی داشته باشد.

استاندار تهران تاکید کرد: دستگاه‌ها موظف شدند برای تزریق دز یادآور و بوستر بسیج شود چرا که به خاطر ساده انگاری میزان تزریق واکسن کاهش یافته و اکنون باید واکسیناسیون جدی گرفته شود.

منصوری همچنین افزود: با توجه به در پیش بودن سفر اربعین باید با مدیریت صحیح، ضمن رعایت پروتکل‌ها و نکات مهم این سفر معنوی برگزار شود، همچنین از هم اکنون باید موضوع مدارس پیگیری شود، لذا تشدید نظارت و کنترل بیماری در اولویت است.

وی با توجه به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر بر استفاده از ماسک و رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد.

کد مطلب 5539710

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
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      پاسخ
      لطفا فرمانداران ئمحترم غیر از واکسن در زمینه افراد بی ماسک وتجمعات هم ورود کنند ممنون

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