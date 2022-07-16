۲۱ هزار بسته معیشتی در بین محرومین کردستانی توزیع می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز شنبه در مراسم توزیع بسته‌های معیشتی به محرومان کردستانی در سنندج اظهار کرد: در آستانه عید غدیر و به مناسبت دهه امامت و ولایت، همزمان با سراسر کشور، رزمایش کمک مومنانه با توزیع بیش از ۲۱ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در سپاه بیت المقدس کردستان آغاز شد که این بسته‌ها توسط گروه‌های جهادی بسیج در بین نیازمندان سراسر استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: هزار و ۴۰۰ سال پیش و در چنین ایامی پیامبر با ابلاغ خداوند، رسالت و مأموریت خود را با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشینش به سرانجام رساند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خاطر نشان کرد: هر اندازه ما در وصف و فضائل حضرت علی بگوییم بسیار کم گفته‌ایم چرا که امیر المؤمنین در دامن پیامبر (ص) بزرگ شد و بعد از ایشان عمر با برکت خود را برای گسترش دین اسلام صرف کرد.

سردار حسینی با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین مظهر واقعی اعتقاد، ایمان، جهاد و شهادت بود، افزود: پرچم فرماندهی در جنگ خیبر توسط حضرت علی برافراشته شد و در جنگ احد ایشان بودند که از جان پیامبر در آن لحظه حساس حمایت کرد.

فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر بیان داشت: خداوند به برکت وجود نازنین امیر المؤمنین دینش را تمام و نعمتش را بر مؤمنین ارزانی داشت چرا که امیر المؤمنین تربیت شده دامن وحی بود.

وی گفت: امام علی (ع) همه عمر با برکت و زندگیشان را وقف مردم کردند در همین راستا و در آستانه این عید بزرگ امروز در راستای فرمان مقام معظم رهبری، بیست و یکمین رزمایش کمک‌های مومنانه سپاه بیت المقدس را آغاز کردیم.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: در این دوره علاوه بر ۲۱ هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی در سطح استان، ۴۰ هزار پرس غذای گرم هم در روز عید غدیر در شهرستان‌های سنندج، قروه و بیجار پخت و توزیع خواهد شد.

سردار حسینی به برگزاری دو برنامه بازسازی واقعه غدیر خم در شهرستان‌های قروه و بیجار اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها در راستای عمق‌بخشی به انقلاب و آموزه‌های دین اسلام خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به مردم وعده کرده‌ایم تا زمانی که لازم باشد در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با کمک‌های مؤمنانه در خدمت آنها و در کنار آنان خواهیم بود و امروز یک بار دیگر اعلام خواهیم کرد تا زمانی که لازم باشد برای خدمت به مردم و دستگیری از نیازمندان در این امر یاری رسان خواهیم بود.