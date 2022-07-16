۸۹ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند/ وخامت حال ۲ نفر

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و پنجم تیرماه تعداد ۳۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۷ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: در شبانه روز گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد و در مجموع تعداد ۸۹ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ بیمار نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۱۷۷ تست انجام گرفته نتیجه ۱۰۷ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۸۶ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.