مدیریت بحران با گوشی کارایی ندارد/ مدیران میدانی پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکروز عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: محیط زیست و منابع طبیعی را دو دستگاه اصلی در موقع بروز آتش سوزیها بوده و طبق قانون در بحرانها همه دستگاهها و ادارات مکلف هستند که همکاری لازم لجستیکی و نیروی انسانی را انجام دهند.
نیکروز با اشاره به آتش سوزی جنگلها، افزود: در آتش سوزی خائیز بقیه دستگاهها از نظر تجهیزات و نیرو انسانی کجا بوده و سایر مدیران دستگاهها چرا غایب هستند؟.
وی با اشاره به فشردگی درختان در منطقه حفاظت شده خائیز، تصریح کرد: به علت وجود علفهای هرز میطلبد پایش صد درصدی با معرفی ۲ نفر از طرف هر دستگاهی به مدت ۲۴ ساعت میدانی انجام شود.
مدیرکل بحران استانداری با بیان اینکه اعتقاد داریم مدیران باید جهادی پای کار باشد عنوان کرد: مدیر و یا مسئولی که پشت میز و با موبایل بخواهد بحران را کنترل کند، کارایی لازم را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: با یک بررسی و نیاز سنجی تخصصی از تجهیزات لجستیکی در صورت رفع نکردن این مشکلات توسط منابع طبیعی و محیط زیست با حضور فرماندار کهگیلویه مشکلات موجود را برای استاندار تشریح خواهیم کرد.
نیکروز تاکید کرد: به خاطر اینکه آتش سوزی گسترده مانند سالیان گذشته تکرار نشود، به دستور استاندار، ستاد بحران استانداری فوری تشکیل شد.
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