  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۵

مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد:

مدیریت بحران با گوشی کارایی ندارد/ مدیران میدانی پای کار باشند

مدیریت بحران با گوشی کارایی ندارد/ مدیران میدانی پای کار باشند

دهدشت_مدیر کل بحران استانداری کهگیلویه و بویر احمد گفت: با وقوع بحران ها، مدیران میدانی پای کار باشند و مدیریت با گوشی و از راه دور کارایی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکروز عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: محیط زیست و منابع طبیعی را دو دستگاه اصلی در موقع بروز آتش سوزی‌ها بوده و طبق قانون در بحران‌ها همه دستگاه‌ها و ادارات مکلف هستند که همکاری لازم لجستیکی و نیروی انسانی را انجام دهند.

نیکروز با اشاره به آتش سوزی جنگل‌ها، افزود: در آتش سوزی خائیز بقیه دستگاه‌ها از نظر تجهیزات و نیرو انسانی کجا بوده و سایر مدیران دستگاه‌ها چرا غایب هستند؟.

وی با اشاره به فشردگی درختان در منطقه حفاظت شده خائیز، تصریح کرد: به علت وجود علف‌های هرز می‌طلبد پایش صد درصدی با معرفی ۲ نفر از طرف هر دستگاهی به مدت ۲۴ ساعت میدانی انجام شود.

مدیرکل بحران استانداری با بیان اینکه اعتقاد داریم مدیران باید جهادی پای کار باشد عنوان کرد: مدیر و یا مسئولی که پشت میز و با موبایل بخواهد بحران را کنترل کند، کارایی لازم را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: با یک بررسی و نیاز سنجی تخصصی از تجهیزات لجستیکی در صورت رفع نکردن این مشکلات توسط منابع طبیعی و محیط زیست با حضور فرماندار کهگیلویه مشکلات موجود را برای استاندار تشریح خواهیم کرد.

نیک‌روز تاکید کرد: به خاطر اینکه آتش سوزی گسترده مانند سالیان گذشته تکرار نشود، به دستور استاندار، ستاد بحران استانداری فوری تشکیل شد.

کد مطلب 5539764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه