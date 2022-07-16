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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۳

استاندار اردبیل خبر داد؛

اجرای ۷ کیلومتر از چهار خطه جاده بیله‌سوار–گرمی در سال‌جاری

اجرای ۷ کیلومتر از چهار خطه جاده بیله‌سوار–گرمی در سال‌جاری

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: هفت کیلومتر از پروژه اصلی چهار خطه جاده بیله‌سوار – گرمی در سال‌جاری با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از خط دوم کمربندی شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: تکمیل محورهای مواصلاتی و ایمن‌سازی تردد در دستور کار مسئولان استان و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز خط دوم کمربندی بیله‌سوار با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: شمال تا جنوب استان اردبیل تحت پوشش عملیات و پروژه‌های راهسازی است و اجرای متعدد این پروژه‌ها در مناطق مختلف بیله‌سوار گواه این ادعاست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه هیچ پروژه بلاتکلیف و معطلی را در حوزه راهسازی در اردبیل شاهد نیستیم، گفت: توسعه طرح‌های زیرساختی در شهرستان بیله‌سوار معطل نمانده و اجرای این طرح‌ها توسعه منطقه را به همراه خواهد داشت.

عاملی اختصاص این میزان اعتبار به پروژه‌های راهسازی شهرستان بیله‌سوار را بی‌نظیر خواند و افزود: امسال در سطح راه‌های روستایی و مواصلاتی شهرستان بیله‌سوار اعتبارات و اقداماتی صورت گرفته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی مطالبات مردم این منطقه را بهسازی راه‌های شهری و روستایی، تکمیل کمربندی‌ها و… اعلام کرد و ادامه داد: بیله‌سوار به عنوان شهر مرزی و مسیر ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان منطقه‌ای کلیدی برای اردبیل محسوب می‌شود و ما باید همواره در راستای تأمین نیازمندها و زیرساخت‌های این شهرستان تلاش کنیم.

عاملی با بیان اینکه پروژه راه‌های روستایی شهرستان بیله‌سوار در اولویت کارهای مسئولان قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از این مسیر ۱۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که از این میزان پنج کیلومتر اجرا شده، پنج کیلومتر در حال اجراست و پنج کیلومتر بعدی هم از فردا آغاز شده و تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از توافق با قرارگاه خاتم‌الانبیاء در تکمیل چهار خطه بیله‌سوار – گرمی خبر داد و اضافه کرد: قرار است امسال هفت کیلومتر از مسیر بیله‌سوار به سمت گرمی و هفت کیلومتر نیز از مسیر گرمی مغان به طرف بیله‌سوار انجام شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: امسال ۱۳۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته و امیدواریم امسال اقدامات در خور شأنی برای مردم داشته و شرایط را در حوزه راه‌های منطقه تسهیل کنیم.

کد مطلب 5539766

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