به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از خط دوم کمربندی شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: تکمیل محورهای مواصلاتی و ایمن‌سازی تردد در دستور کار مسئولان استان و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز خط دوم کمربندی بیله‌سوار با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: شمال تا جنوب استان اردبیل تحت پوشش عملیات و پروژه‌های راهسازی است و اجرای متعدد این پروژه‌ها در مناطق مختلف بیله‌سوار گواه این ادعاست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه هیچ پروژه بلاتکلیف و معطلی را در حوزه راهسازی در اردبیل شاهد نیستیم، گفت: توسعه طرح‌های زیرساختی در شهرستان بیله‌سوار معطل نمانده و اجرای این طرح‌ها توسعه منطقه را به همراه خواهد داشت.

عاملی اختصاص این میزان اعتبار به پروژه‌های راهسازی شهرستان بیله‌سوار را بی‌نظیر خواند و افزود: امسال در سطح راه‌های روستایی و مواصلاتی شهرستان بیله‌سوار اعتبارات و اقداماتی صورت گرفته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی مطالبات مردم این منطقه را بهسازی راه‌های شهری و روستایی، تکمیل کمربندی‌ها و… اعلام کرد و ادامه داد: بیله‌سوار به عنوان شهر مرزی و مسیر ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان منطقه‌ای کلیدی برای اردبیل محسوب می‌شود و ما باید همواره در راستای تأمین نیازمندها و زیرساخت‌های این شهرستان تلاش کنیم.

عاملی با بیان اینکه پروژه راه‌های روستایی شهرستان بیله‌سوار در اولویت کارهای مسئولان قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از این مسیر ۱۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که از این میزان پنج کیلومتر اجرا شده، پنج کیلومتر در حال اجراست و پنج کیلومتر بعدی هم از فردا آغاز شده و تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از توافق با قرارگاه خاتم‌الانبیاء در تکمیل چهار خطه بیله‌سوار – گرمی خبر داد و اضافه کرد: قرار است امسال هفت کیلومتر از مسیر بیله‌سوار به سمت گرمی و هفت کیلومتر نیز از مسیر گرمی مغان به طرف بیله‌سوار انجام شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: امسال ۱۳۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته و امیدواریم امسال اقدامات در خور شأنی برای مردم داشته و شرایط را در حوزه راه‌های منطقه تسهیل کنیم.