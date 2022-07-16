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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۴

استاندار اردبیل:

اراضی پیشنهادی برای منطقه آزاد اردبیل قابلیت مطلوبی ندارد

اراضی پیشنهادی برای منطقه آزاد اردبیل قابلیت مطلوبی ندارد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: اراضی پیشنهادی برای محدوده منطقه آزاد تجاری اردبیل قابلیت مطلوب اجرایی برای این پروژه را نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر شنبه در سفر به شهرستان گرمی و بازدید از مناطق پیشنهادی برای احداث منطقه آزاد تجاری اردبیل اظهار کرد: باید زمین جدید برای این محدوده تعریف شود تا با تأیید نهایی شاهد اجرایی شدن این پروژه مهم و زیربنایی باشیم.

وی به ضرورت ساخت کارخانه سیمان سفید گرمی اشاره کرد و گفت: با تخصیص زمین قرار است سرمایه‌گذار در اولین فرصت عملیات ساخت این طرح صنعتی را آغاز کند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه این اراضی از نظر فنی و کارشناسی برای منطقه آزاد جوابگو نیست و به دنبال اراضی جایگزین هستیم، تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که کارشناسان انجام داده‌اند، زمینی مشخص شده که در برنامه امروز از این زمین بازدید و شرایط آن بررسی می‌شود.

عاملی افزود: احداث کارخانه سیمان سفید در گرمی نه تنها تحول اقتصادی را در منطقه به همراه خواهد داشت بلکه به افزایش ظرفیت تولید سیمان در استان نیز کمک کرده و بخش عظیمی از نیاز بازار را تأمین می‌کند.

وی از افتتاح بخشی از بزرگراه رضی به سمت گرمی همزمان با عید غدیر خم خبر داد و اضافه کرد: چهار خطه گرمی به بیله‌سوار نیز در مراحل اجرایی است و با تأمین ۱۲ میلیارد تومان قرار است ۱۴ کیلومتر از این مسیر از هر ۲ طرف تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از راه‌های مواصلاتی شمال استان و اتصال به جنوب این استان در حقیقت بنای ارزشمند برای توسعه اقتصادی و طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی شمال استان گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 5539771

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
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      پاسخ
      بهانه تراشی دیگر بس است چرا خودتان و مردم را سر میدوانید ؟ خبری از منطقه آزاد نیست ، خلاص

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