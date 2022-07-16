اراضی پیشنهادی برای منطقه آزاد اردبیل قابلیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر شنبه در سفر به شهرستان گرمی و بازدید از مناطق پیشنهادی برای احداث منطقه آزاد تجاری اردبیل اظهار کرد: باید زمین جدید برای این محدوده تعریف شود تا با تأیید نهایی شاهد اجرایی شدن این پروژه مهم و زیربنایی باشیم.
وی به ضرورت ساخت کارخانه سیمان سفید گرمی اشاره کرد و گفت: با تخصیص زمین قرار است سرمایهگذار در اولین فرصت عملیات ساخت این طرح صنعتی را آغاز کند.
استاندار اردبیل با بیان اینکه این اراضی از نظر فنی و کارشناسی برای منطقه آزاد جوابگو نیست و به دنبال اراضی جایگزین هستیم، تصریح کرد: طبق بررسیهایی که کارشناسان انجام دادهاند، زمینی مشخص شده که در برنامه امروز از این زمین بازدید و شرایط آن بررسی میشود.
عاملی افزود: احداث کارخانه سیمان سفید در گرمی نه تنها تحول اقتصادی را در منطقه به همراه خواهد داشت بلکه به افزایش ظرفیت تولید سیمان در استان نیز کمک کرده و بخش عظیمی از نیاز بازار را تأمین میکند.
وی از افتتاح بخشی از بزرگراه رضی به سمت گرمی همزمان با عید غدیر خم خبر داد و اضافه کرد: چهار خطه گرمی به بیلهسوار نیز در مراحل اجرایی است و با تأمین ۱۲ میلیارد تومان قرار است ۱۴ کیلومتر از این مسیر از هر ۲ طرف تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از راههای مواصلاتی شمال استان و اتصال به جنوب این استان در حقیقت بنای ارزشمند برای توسعه اقتصادی و طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی شمال استان گذاشته خواهد شد.
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