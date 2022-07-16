به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شبکه نظارت بر انتخابات خراسان شمالی ۴ هزار ۸۸۸ نفر عضو دارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی ادامه داد: اقدامات مقدماتی برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری آغاز شده است.
وی افزود: نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی مجلس به صورت کامل رصد میشوند.
عابدی مقدم با اشاره به دخالت برخی نمایندگان در انتخابات، گفت: متأسفانه برخی از شهروندان نیز ملاک موفقیت نمایندگان را این نوع عزل و نصبها میدانند که باید این رسم تغییر کند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی بیان داشت: انتظارات مردم از نمایندگان باید طبق قانون اساسی باشد.
وی افزود: با سخنان رهبر انقلاب، حجت بر نمایندگان تمام است لذا نمایندگان حق دخالت در انتصابات را ندارند.
عابدی مقدم با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از حق مردم نمیگذرد، گفت: اعضای ستادی و تیمهای نمایندگان نیز باید به رفتار خود توجه کنند.
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