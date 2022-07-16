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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۷

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی:

دخالت نمایندگان در انتصابات رصد می‌شود/ از حق مردم نخواهیم گذشت

دخالت نمایندگان در انتصابات رصد می‌شود/ از حق مردم نخواهیم گذشت

بجنورد- سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی از آغاز اقدامات مقدماتی برای انتخابات آتی مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی مجلس به صورت کامل رصد می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شبکه نظارت بر انتخابات خراسان شمالی ۴ هزار ۸۸۸ نفر عضو دارد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی ادامه داد: اقدامات مقدماتی برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری آغاز شده است.

وی افزود: نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی مجلس به صورت کامل رصد می‌شوند.

عابدی مقدم با اشاره به دخالت برخی نمایندگان در انتخابات، گفت: متأسفانه برخی از شهروندان نیز ملاک موفقیت نمایندگان را این نوع عزل و نصب‌ها می‌دانند که باید این رسم تغییر کند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی بیان داشت: انتظارات مردم از نمایندگان باید طبق قانون اساسی باشد.

وی افزود: با سخنان رهبر انقلاب، حجت بر نمایندگان تمام است لذا نمایندگان حق دخالت در انتصابات را ندارند.

عابدی مقدم با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از حق مردم نمی‌گذرد، گفت: اعضای ستادی و تیم‌های نمایندگان نیز باید به رفتار خود توجه کنند.

کد مطلب 5539776

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      این شام وناهار دادنهای مسخره خصوصا در روستاها جلوگیری شود با وانت وکامیون ادم پیاده کردن از روستا به شهر برای رای دادن جلوگیری شود پخش تراول 50000 هزار تومانی برای رای به یک کاندید خاص جلوی در شعب اخذ رای جلوگیری شودرشوه برای اعلام 3 ریا 6 برابر رای افراد خاص ومد نظر جلوگیری شودو.........

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