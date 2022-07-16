آغاز اجرای پویش نسیم احسان به مناسبت عید غدیر در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پور نورعلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پویش نسیم احسان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والا مقام شهیدهاشمی نژاد، اقلام سرمایشی شامل ۵۰۰ دستگاه کولر آبی، پنکه و کولر رومیزی بین خانوارهای نیازمند استان توزیع میشود، گفت: ارزش این وسایل بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
او ادامه داد: اقلام اهدایی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروههای جهادی تهیه شده است و اولویت توزیع بین شهرستانهای گرمسیر توسط بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان امام، گروههای جهادی و مردمی تا عید غدیر بین خانوادههای نیازمند است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان فارس بیان کرد: یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر توسط ستاد اجرایی فرمان امام با جدیت دنبال شده، توجه به تسهیل ازدواج و فرزندآوری و جوانی جمعیت بوده که از طریق بنیاد احسان و بنیاد ۱۵ خرداد درحال اجراست.
پور نورعلی اظهار کرد: در آستانه عید سعید غدیر خم با همت ستاد جرایی فرمان حضرت امام (ره) مراسم ازدواج ۲۵ زوج جوان در قالب ازدواج آسان برگزار و جهیزیه این نوعروسان شامل (یخچال، قالی، اجاق گاز، پتو، سرویس قابلمه، سرویس ملامین و …) تهیه و تأمین میشود.
این مقام مسئول در استان خاطرنشان کرد: همچنین در راستای حمایت ستاد اجرایی از بنیاد خانواده و فرزندآوری که هدف رسیدن به نرخ باروری مناسب و جمعیت مطلوب است، با همکاری حمایت بنیاد احسان مبلغ ۳۰ میلیون تومان به خانوادهای که فرزند یازدهم خود را بدنیا آورده بود، اهدا کرد.
پور نورعلی گفت: در روز عید سعید غدیر نیز در ۵ پایگاه تعداد ۴۰ هزار پرس غذای گرم طبخ و بین مردم توزیع خواهد شد.
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