۳۰۷ کرمانی به دلیل کرونا در بیمارستان ها بستری شدند

سعید صحبتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته ۳.۷ کرمانی در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های کرمان بستری شدند و تحت درمان تخصصی قرار گرفتند.

وی افزود: در همین مدت یک نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان جان خود را در اثر ابتلاء به کرونا از دست داد.

صحبتی افزود: ۸۹۳ هزار و ۳۵۲ هزار نفر تا کنون دز سوم واکسن کرونا را در یافت کرده‌اند در حالی که دز اول این واکسن را دو میلیون ۳۴۴ هزار و ۹۳۸ نفر تزریق کردند.

وی از مردم کرمان خواست با توجه به شیوع کرونا استفاده از ماسک و تزریق واکسن را در دستور کار قرار دهند.