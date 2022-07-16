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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

۳۰۷ کرمانی به دلیل کرونا در بیمارستان ها بستری شدند

۳۰۷ کرمانی به دلیل کرونا در بیمارستان ها بستری شدند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بستری شدن ۳۰۷ کرمانی طی هفته گذشته در بخش های کرونایی بیمارستان های کرمان خبر داد.

سعید صحبتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته ۳.۷ کرمانی در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های کرمان بستری شدند و تحت درمان تخصصی قرار گرفتند.

وی افزود: در همین مدت یک نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان جان خود را در اثر ابتلاء به کرونا از دست داد.

صحبتی افزود: ۸۹۳ هزار و ۳۵۲ هزار نفر تا کنون دز سوم واکسن کرونا را در یافت کرده‌اند در حالی که دز اول این واکسن را دو میلیون ۳۴۴ هزار و ۹۳۸ نفر تزریق کردند.

وی از مردم کرمان خواست با توجه به شیوع کرونا استفاده از ماسک و تزریق واکسن را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 5539786

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