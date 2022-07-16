آغاز طرح دور کاری در مناطق قرمز کرونایی کرمان/ لغو ماموریت ها

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی ظهر شنبه در ستاد مقابله با کرونای استان، به سفرهای زیارتی اشاره داشت و گفت: با توجه به سویه جدید بیماری کرونا و سفرهای زیارتی از عتبات عالیات و همچنین مکه مکرمه، باید بحث مدیریت سفرها جدی گرفته شود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنترل مسافرین را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس این سه آیتم، اعمال محدودیت‌های کرونایی در دستور کار بوده لذا در حوزه شهرهای قرمز و نارنجی، مبنای ما واکسیناسیون کامل است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های استان، واکسیناسیون و همچنین مدیریت هوشمند را مبنای اعمال محدودیت‌های کرونایی اعلام کرد و گفت: بر اساس این سه آیتم اعمال محدودیت‌های کرونایی در دستور کار بوده لذا در حوزه شهرهای قرمز، مبنای ما واکسیناسیون کامل است و کارکنان تمامی دستگاه‌های استان در شهرهای قرمز و نارنجی باید واکسیناسیون کامل را انجام دهند و این موضوع نیز باید توسط حراست‌ها رصد و دنبال شود.

جلالی در ادامه به شرایط دور کاری کارمندان در شهرهای قرمز استان اشاره و اظهار داشت: مادرانی که فرزند زیر ۶ سال داشته و همچنین کارمندان بالای ۶۰ سال و یا دارای بیماری زمینه‌ای، در شهرستان‌هایی با وضعیت قرمز شامل دورکاری خواهند شد و همچنین حداکثر زمان برگزاری جلسات به مدت ۹۰ دقیقه و با حداقل ظرفیت در فضای سربسته خواهد بود و کلیه مأموریت‌های غیرضروری نیز باید حذف شود

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا با تاکید بر نظارت مداوم بر اصناف و رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزود: دریافت کد QR از سامانه «ایران من» برای تمامی اصناف الزامی بوده ضمن آنکه برگزاری مراسم و جشن‌های مذهبی پیش رو، حداکثر در مدت زمان ۹۰ دقیقه و در شهرهای قرمز با ۳۰ درصد ظرفیت مکان در فضای بسته و در شهرهای نارنجی با ۵۰ درصد ظرفیت مکانی مجوز برگزاری خواهند داشت و اجرای کنسرت‌ها در شهرستان‌های قرمز نیز تا اطلاع ثانوی و بهبود شرایط کرونایی، کنسل خواهد بود.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات ستاد کرونا به صورت مداوم در شهرستان‌های استان اظهار داشت: ستادهای شهرستانی مقابله با کرونا در زمان پیک بیماری باید مدیریت و هر هفته برگزار شود لذا طرح شهید سلیمانی دوباره فعالیت خود را آغاز و نشست‌های منطقه‌ای نیز برنامه ریزی شود.

جلالی خطاب به فرمانداران سراسر استان گفت: شهرستان‌هایی که در وضعیت زرد و نارنجی هستند، باید حساسیت بالایی نسبت به وضعیت داشته و شرایط توسط فرمانداران مدیریت شود تا به وضعیت قرمز نرسند لذا کمیته‌های نظارت در این برهه زمانی باید جدی پیگیری کرده و تعارفات را کنار بگذارند.