نفرات و گروه های برتر دهمین جشنواره دف نوای رحمت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت روز شنبه در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد.

بر اساس آرای هیأت داوران این جشنواره، در بخش تکنوازی بانوان رده سنی نوجوان شیوا ممیز از اصفهان مقام اول، فاطمه رباط جزی از مشهد مقام دوم و سیما رضایی از یزد مقام سوم را از آن خود کردند.

در بخش تکنوازی بانوان رده سنی بزرگسالان نیز نگار فتحی از اصفهان، نسیم امیری اسفندقه از کرمان و شقایق امیری از ماهشهر به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش تکنوازی آقایان رده سنی نوجوان حمیدرضا توکلی از مازندران رتبه اول، پارسا مرادی از کردستان رتبه دوم و امیر رضا بیات از زنجان رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش تکنوازی آقایان رده سنی بزرگسالان محمد مرادی و سید مبین حسینی‌نژاد از کردستان به ترتیب مقام‌های اول و دوم و محمد فتحی چراتی از مازندران مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش گروه‌نوازی نیز گروه «جانان» به سرپرستی غزل میرزایی از استان خوزستان مقام اول، گروه «آوین» به سرپرستی مریم گلسرخی زاده از استان یزد مقام دوم و گروه «میم» به سرپرستی مصیب میردادی از استان فارس مقام سوم این بخش را کسب کردند.

در بخش مولودی خوانی این جشنواره نیز گروه «اخوان» به سرپرستی حمید وکیلی مقام اول، گروه «بیدل» به سرپرستی علی پورعطایی از خراسان رضوی و گروه «ژارک» به سرپرستی حمزه ترکه از کردستان به صورت مشترک مقام دوم و گروه «بیداد» به سرپرستی رضا امینی‌راد از خراسان شمالی مقام سوم را از آن خود کردند.

همچنین در بخش گروه‌های بین‌المللل این جشنواره نیز از گروه کسنزانی به سرپرستی حسن عبدالکریم از اقلیم کردستان عراق و گروه موسیقی نوای خراسان از کشور افغانستان تجلیل به عمل آمد.

در بخش دونوازی نیز از گروه‌های اعزامی از بوکان، سردشت و بجنورد تجلیل به عمل آمد.

بیژن کامکار، هادی منتظری، مسعود حبیبی، احمد خاک طینت و علیرضا غوثی داوری آثار ارائه شده در دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت را برعهده داشتند و در پایان این جشنواره از این افراد نیز تجلیل به عمل آمد.