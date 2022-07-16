به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران عصر امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اعتبارات نسبت به سال گذشته در حدود ۲۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با این میزان رشد از یک هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم دو هزار و ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

فرشکاران تصریح کرد: یک هزار و ۵۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ عمومی، ۱۳۷ میلیون تومان اختصاصی و ۵۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به ردیف‌های توازن منطقه‌ای است.

رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.

وی توضیح داد: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است که حدود یک هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان عمومی و ۳۳ میلیارد تومان نیز مربوط به ردیف اختصاصی خواهد بود.

فرشکاران، ایجاد تعادل در توزیع اعتبار هزینه‌ای متناسب با شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با محاسبه بار مالی اجرای بخشنامه‌های مربوطه، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ابلاغی و افزایش سرانه‌های پرسنلی را از جمله سیاست‌ها و رویکردهای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ خواند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین به مواردی مثل رعایت سقف تعداد پرسنل سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی به جز مجوزهای استخدامی، تأمین اعتبار مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن و استفاده از ابزارهای تشویقی برای دستگاه‌های فعال در جذب اعتبارات ملی و تحقق درآمد و اقدام در راستای جز ۱ بند ب تبصره ۱۸ اشاره کرد.

این مسؤول، اختصاص یک درصد اعتبار پژوهشی از سرجمع اعتبار استان و اختصاص اعتبار برای پرداخت کمک‌های بلاعوض حداکثر تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای بر اساس مفاد ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای را از الزامات توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ برشمرد.