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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان ‎شرقی خبرداد؛

سهم۳.۶۵درصدی آذربایجان شرقی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

سهم۳.۶۵درصدی آذربایجان شرقی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی سهم استان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ را ۳.۶۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران عصر امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اعتبارات نسبت به سال گذشته در حدود ۲۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با این میزان رشد از یک هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم دو هزار و ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

فرشکاران تصریح کرد: یک هزار و ۵۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ عمومی، ۱۳۷ میلیون تومان اختصاصی و ۵۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به ردیف‌های توازن منطقه‌ای است.

رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.

وی توضیح داد: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است که حدود یک هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان عمومی و ۳۳ میلیارد تومان نیز مربوط به ردیف اختصاصی خواهد بود.

فرشکاران، ایجاد تعادل در توزیع اعتبار هزینه‌ای متناسب با شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با محاسبه بار مالی اجرای بخشنامه‌های مربوطه، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ابلاغی و افزایش سرانه‌های پرسنلی را از جمله سیاست‌ها و رویکردهای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ خواند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین به مواردی مثل رعایت سقف تعداد پرسنل سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی به جز مجوزهای استخدامی، تأمین اعتبار مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن و استفاده از ابزارهای تشویقی برای دستگاه‌های فعال در جذب اعتبارات ملی و تحقق درآمد و اقدام در راستای جز ۱ بند ب تبصره ۱۸ اشاره کرد.

این مسؤول، اختصاص یک درصد اعتبار پژوهشی از سرجمع اعتبار استان و اختصاص اعتبار برای پرداخت کمک‌های بلاعوض حداکثر تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای بر اساس مفاد ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای را از الزامات توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ برشمرد.

کد مطلب 5539815

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