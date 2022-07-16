  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۲

توسط انتشارات کتاب نیستان؛

رمان «کمی دیرتر» به چاپ پانزدهم رسید

رمان «کمی دیرتر» به چاپ پانزدهم رسید

رمان «کمی دیرتر» نوشته سیدمهدی شجاعی توسط انتشارات کتاب نیستان به چاپ پانزدهم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ پانزدهم رمان «کمی دیرتر» نوشته سیدمهدی شجاعی به‌تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.

این اثر که از چهار فصل زمستان، پاییز، تابستان و بهار تشکیل شده، نگاهی است متفاوت و نقادانه به فضای انتظار جامعه امروز. رمان با یک اتفاق شگفت و غریب آغاز می‌شود، جشن نیمه‌شعبان و مجلسی پرشور و بسیاری که فریاد «آقا بیا» سر داده‌اند… در این میان جوانی و فریادی که: «آقا نیا…» این شروع جذاب ما را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که همه مدعی انتظارند اما وقتی هنگام عمل می‌رسد و هنگامه عمل به شعارها می‌رسد، آن نمی‌کنند که می‌گفتند. رمان در فضایی مکاشفه‌گونه و بی‌زمان پیش می‌رود و مواجه همه آدم‌ها را می‌بینیم با قصه ظهور… و کشف چرایی «آقا نیا» ی جوان.

شجاعی در این رمان همه اقشار و همه آدم‌ها را با بهانه‌هایشان برای نخواستن امر ظهور، دقیق و ظریف معرفی می‌کند. تا آنجا که حتی به راوی هم رحم نمی‌کند و در فضایی بسیار بدیع، خودش را هم در معرض این امتحان می‌گذارد. نویسنده در «کمی دیرتر» همه آفت‌های انتظار را با شخصیت‌های قصه‌اش برای مخاطب روایت نمی‌کند، بلکه به تصویر می‌کشد و نشانش می‌دهد. انسان‌های مدعی انتظار و منتظر ظهور غریبه نیستند.

نویسنده در پایان همه موشکافی‌هایش در نقد منتظران به دنبال آن است که مخاطب منتظر واقعی را بشناسد و ببیند که انتظار به فریادهای بلند «آقا بیا» نیست؛ به دلی است که برای حضرت می‌تپد و اخلاصی که میان زندگی جاری است و آقایی که خودش به دیدار منتظرانش می‌آید.

کتاب صوتی رمان کمی دیرتر نیز اخیراً با صدای نویسنده، سید مهدی شجاعی در ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه روایت شده است.

کد مطلب 5539816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه