روحیه جهادی و انقلابی شاخصه اصلی کارمندان بسیجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی در آئین تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان فارس با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی فعال اقشار تخصصی بسیج در یاری رسانی به دستگاه‌ها و نهادها در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم و اقشار محروم جامعه، گفت: بسیج ادارات و کارمندان بعنوان یکی از اقشار تأثیرگذار بسیج محور تعامل و همکاری نخبگان این قشر با مدیران و مسئولان در راستای تحول، تعالی و ارتقا توانمندی جامعه کارمندان کشور است.

فرمانده سپاه فجر خاطرنشان کرد: روحیه جهادی و انقلابی و تلاش خستگی ناپذیر در راستای حل مشکلات مردم شاخصه اصلی کارمندان بسیجی است.

در این مراسم از زحمات برادر پاسدار جواد قناعتی تجلیل و سرهنگ پاسدار شهرام قاسمی بعنوان مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر استان فارس معرفی شد.