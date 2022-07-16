نبود زمین برای اشتغالزایی از مشکلات شوش برای جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهمن بعد از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شوش با تاکید بر اینکه نگاه ویژه‌ای به سرمایه گذاران در این شهرستان شود، اظهار کرد: شوش فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در بحث صنایع تبدیلی و طرح‌های مرتبط با کشاورزی دارد که از دستگاه‌های اجرایی و ادارات انتظار می‌رود در بحث صدور مجوزها با سرمایه گذاران همکاری لازم را داشته باشند.

وی به مشکل اساسی جذب سرمایه گذار در شهرستان شوش اشاره کرد و افزود: در این شهرستان با مشکل اختصاص زمین به سرمایه گذار برای راه‌اندازی طرح‌های اشتغالزایی روبه‌رو شده‌ایم.

رئیس اداره صمت شوش تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرک صنعتی شهرستان به لحاظ واگذاری زمین تکمیل شده است، موضوع واگذاری زمین برای جذب سرمایه‌گذار به یک مشکل اساسی در شوش تبدیل شده چرا که در شهرستان شوش سرمایه گذار وجود دارد اما زمین نیست.

بهمن خواستار حل مشکل واگذاری زمین برای طرح‌های اشتغالزایی شد و افزود: با رفع این مشکل حضور سرمایه گذاران در این شهرستان بیشتر می‌شود و با راه‌اندازی طرح‌های آنها نیز تحول در بحث اشتغال جوانان صورت می‌گیرد.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان شوش به طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: طرح علوفه دام، طرح تولید مصنوعات چوبی، طرح بسته‌بندی محصولات، طرح تولید پنجره PVC، طرح توسعه فولاد، طرح تولید رول پلاستیک، طرح چاپر از طرح‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد هستند که در آینده نزدیک در شوش به بهره‌برداری می‌رسند.

بهمن گفت: تولید خمیر کاغذ یکی از طرح‌های مهم است و با توجه به اینکه برخی شرکت‌های تولیدی شهرستان شوش به این ماده اولیه نیاز اساسی دارند از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در بحث مجوزها همکاری لازم را داشته باشند تا هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری این طرح باشیم.

وی بیان کرد: برای این طرح حدود ۳۰ هکتار زمین نیاز است که با همکاری منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی در حال تأمین این زمین مورد نیاز هستیم و از امور آب این شهرستان نیز انتظار می‌رود در بحث تأمین آب و صدور مجوز برای این طرح همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوش ضمن تقدیر از پیگیری و تلاش‌های نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس برای جذب سرمایه‌گذار اظهار کرد: برخی سرمایه گذاران برای راه‌اندازی طرح‌ها با مشکلی همچون گرفتن تسهیلات روبه‌رو هستند که نماینده مردم شوش در مجلس پیگیر مشکل آنان شده و در حال دریافت تسهیلات است.

وی خواستار همکاری همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شوش با سرمایه گذاران شد و گفت: مشکل برق یکی دیگر از مشکلات برای توسعه طرح‌های اشتغالزایی در شوش است و انتظار داریم که رفع این مشکل در دستور کار متولیان امر قرار گرفته شود.

رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت شهرستان شوش بیان کرد: اگر زمان صدور مجوزها و بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران آسان‌تر و کوتاه‌تر شود، شاهد جذب بیشتر سرمایه گذاران در شهرستان شوش و کرخه خواهیم بود.