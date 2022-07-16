استعلامات سرمایه گذاران در شوش صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدانی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شوش تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی در شهرستان شوش مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ استعلامات خود را با نگاه توسعهای اعلام کنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان شوش گفت: وظیفه اصلی همه مسئولان ارائه خدمات مطلوب به اقشار مختلف و امیدآفرینی به جامعه بوده و در این رابطه همه ما ملزم به بررسی و رفع مشکلات مردم هستیم.
عیدانی به کم کاری برخی مدیران شوشی نسبت به رفع مشکلات مردم و انجام وظایف قانونی اشاره کرد و افزود: با مسئولانی که نسبت به وظایف کاری خودشان یا رفع مشکلات مردم کوتاهی یا بی توجهی کند براساس قانون با آنها برخورد میشود.
وی ادامه داد: در حوزه صنایع کوچک و متوسط، توسعه شبکههای آب، برق و بهسازی معابر روستایی اقدامات خوبی در شوش در حال انجام است و امید میرود در آینده نتایج این فعالیتها به صورت محسوس به شهروندان ارائه شود تا از این طرحها بهره مند شوند.
رئیس شورای اداری شهرستان شوش تصریح کرد: همه مسئولان باید با سرمایه گذاران بخش خصوصی همکاری خوبی داشته باشند و از این فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنند؛ بنابراین صدور مجوز و پاسخ استعلام از سوی ادارات و دستگاههای اجرایی در شوش باید در کوتاهترین زمان صادر شود.
عیدانی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اظهار کرد: همه رؤسای شعب بانکها در شهرستان شوش باید نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره و تکلیفی از منابع مالی دولت نهایت همکاری را با سرمایه گذاران و مردم داشته باشند و هر مدیری که نمیتواند در این زمینه به شهروندان خدمات درستی ارائه کند، بهتر است از سمت خود استعفا دهد.
سرپرست فرمانداری شهرستان شوش خواستار پیگیری مسئله معارضان پروژه خط لوله انتقال نفت در این شهرستان شد و گفت: از جهاد کشاورزی انتظار میرود با برگزاری نشستی با معارض، پروژه خط لوله انتقال نفت را در این شهرستان تعیین و تکلیف کند چرا که با انتقال این خط لوله نفتی از شوش میتوان امتیازات خوبی را از شرکت نفت برای این شهرستان گرفت.
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