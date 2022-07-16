اربعین تبلور وحدت مسلمانان است/تعمیق ارتباطات فرهنگی ایران وعراق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران عصر شنبه در شست علمی اربعین و ارتباطات فرهنگی و میان فرهنگی با حضور اساتید و مهمانان دانشگاه‌های عراق، ضمن تقدیر از حضور اساتید ایرانی و دانشگاه‌های عراق و میزبانی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: آنچه که امروز در مسیر اربعین بسیار مهم و اثرگذار است بحث مهم ارتباط روز افزون در عرصه ارتباطات فرهنگی و میان فرهنگی می‌باشد و با توجه به شعار اربعین امسال «و انا من حسین» آنچه که در ذیل این کلام مطرح می‌شود، این نکته مهم است که انا من حسین یعنی اشتراک داشتن و شباهت داشتن با سیدالشهدا در حوزه فکر عقیده و عمل و مرام سیدالشهدا، که این سرخط باید مورد دقت و عنایت همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام واقع شود.

وی با بیان جمله معروف امام حسین (ع) افزود: یعنی وجود پیامبر اکرم و سیره آن حضرت در وجود اباعبدالله الحسین استمرار یافته است و سیدالشهدا نگهبان دین پیامبر و حافظ این مسیر خواهد بود لذا شهادت او گسترش و بقای دین خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: در تکمیل همین مسئله استمرار حرکت امام حسین (ع)، امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند معنای این جمله پیامبر این است که ومن هم از او (امام حسین) زنده می‌شوم.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با تاکید بر ایجاد زمینه‌های فرهنگی بیشتر در اربعین، تصریح کرد: امروز جامعه نخبگانی و فعالان فرهنگی دولت هم با توجه به مؤلفه‌های ارتباطات فرهنگی مبتنی بر اعتقادات مذهبی و پیشینه‌های تاریخی و قومیتی مشترک و.. می‌توانند زنده واحیا کننده اسلام ناب باشند ودرخروش جریان مردمی در پیاده روی اربعین استمرار بخش طریق مستقیم الهی باشند.

آمادگی برای همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های عراق

حجت الاسلام مستقیمان عضو هیئت علمی و هیئت رئیس ه دانشگاه با تقدیر از ملت بزرگ عراق در پذیرایی ویژه ایام اربعین از زائرین به خصوص ایرانی‌ها، بیان داشت: شعار امسال و انا من حسین در واقع همان همراهی با سیدالشهدا در تداوم نهضت عاشورایی است.

مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه مازندران ضمن اعلام آمادگی همکاری مشترک در زمینه‌های پژوهشی و علمی بین دانشگاه مازندران و دانشگاه‌های عراق، افزود: زبان و ادبیات منظوم و منشور یکی از اشتراکات دو کشور است.

در ادامه دکتر ضیا الصافی رئیس دفتر مؤسسه بنیاد بین المللی اربعین در کربلای معلی خاطر نشان کرد: بنیاد اربعین همایش‌های متعددی را در خصوص اربعین و امام حسین (ع) در عراق و ایران برگزار کرد که آخرین همایش در کربلا در دانشگاه اهل بیت (ع) بوده است که با حضور اساتید دانشگاهی ایران و عراق با حدود ۱۰۰ نفر برگزار شد.

وی در ادامه به مؤلفه‌های ارتباطات علمی و فرهنگی، همچون برگزاری نشست‌های مشترک متعدد گفتمانی اشاره کرد.

زیارت اربعین نمادی از وحدت مسلمانان است

عبدالحسین نجم معاون دانشگاه کربلا نیز ضمن تبریک عیدغدیرخم و تقدیر از دانشگاه مازندران در برگزاری این نشست با اشاره به حدیث امام علی (ع) « الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق»عنوان کرد: زیارت اربعین نمادی از تبلور وحدت ملت‌های مسلمان است.

همچنین پرفسور محمدزاهر، رئیس مرکز پژوهش‌ها و مرکز فناوری در دانشگاه عراق ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست به روابط عمیق دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و بیان داشت: زیارت اربعین پس از سقوط صدام رونق و گسترش بسیار بیشتری پیدا کرد و به شکرانه نعمت اربعین، همکاری بسیار شایسته بین دو ملت شاهد بودیم.

تعمیق ارتباطات فرهنگی بین دو ملت

این مقام علمی کشور عراق ضمن بیان این نکته که ایران و حرم امام رضا (ع) مرکز همبستگی شیعیان است، اظهار داشت: این رفتارهای فرهنگی متقابل در ایام اربعین امام حسین (ع) زمینه ساز تعمیق ارتباطات فرهنگی بین دو ملت است که بستر ساز فرهنگ جهانی امام زمان (عج) خواهد شد و بی شک به ایجاد مودت و محبت بین ملت‌ها و مسلمانان می‌انجامد.

بشری هنون استاد دانشگاه کشور عراق با اشاره به فرصت گسترش گفتمان مناسب اربعینی در نشریات متنوع و متعدد علمی و پژوهشی دانشگاه‌های عراق، ادامه اظهار کرد: یکی از عرصه‌های ارتباطات علمی و فرهنگی اقدام مشترک در مجلات علمی از جمله مجله‌ای آستان مقدس حسینی دارد

پروفسور سادسه استاد دانشگاه و نویسنده در خصوص آسیب‌ها و خرافات، با تاکید بر لزوم توجه به معرفی درست مکتب امام حسین (ع)، تصریح کرد: نهضت امام حسین (ع) یک نهضت اصلاحی است و با منطق به پیروزی رسید حضرت زینب کامل کننده نهضت امام حسین (ع) بود. همه ما اساتیدجهت تقویت این مکتب و معرفی درست آن باید تلاش کنیم.

عباس زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در این نشست با اشارهه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص شکل دهی علمی و پژوهشی به مسئله اربعین، خاطر نشان کرد: ارتباطات علمی و فرهنگی در دانشگاه مازندران از قبل مورد توجه بوده است در دانشگاه مازندران میزبان ۱۱۰۰ نفر و کل استان حدود ۲۰۰۰ دانشجو عراقی داریم.

وی با اعلام آمادگی دانشگاه مازندران درخصوص ورود علمی به مسئله اربعین، ادامه داد: در کمیته‌هایی که شکل خواهد گرفت مسائل را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد روابط علمی و فرهنگی پیگیری خواهیم کرد.