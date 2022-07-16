رفع تصرف زمین خواری به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کیانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول خبر یک فقره زمین خواری به پلیس امنیت اقتصادی، مبنی براینکه شخصی به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف و ساخت و ساز در اراضی ملی تحت تملک دولت نموده، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری اسناد و مدارک و مستندات لازم، مشخص شد این فرد نسبت به تصرف غیر قانونی ۱۵۰۰ متر از اراضی ملی در حاشیه شهر ایلام اقدام کرده است.

کیانی بیان کرد: باهماهنگی مقام قضائی، متهم شناسایی و دستگیر شد و با اقدامات صورت گرفته از این زمین رفع تصرف به عمل آمده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام افزود: ارزش ریالی این زمین رفع تصرف شده توسط کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.