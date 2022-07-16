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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۱

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایلام خبر داد؛

رفع تصرف زمین خواری به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهر ایلام

رفع تصرف زمین خواری به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهر ایلام

ایلام-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از رفع تصرف زمین خواری به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کیانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول خبر یک فقره زمین خواری به پلیس امنیت اقتصادی، مبنی براینکه شخصی به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف و ساخت و ساز در اراضی ملی تحت تملک دولت نموده، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری اسناد و مدارک و مستندات لازم، مشخص شد این فرد نسبت به تصرف غیر قانونی ۱۵۰۰ متر از اراضی ملی در حاشیه شهر ایلام اقدام کرده است.

کیانی بیان کرد: باهماهنگی مقام قضائی، متهم شناسایی و دستگیر شد و با اقدامات صورت گرفته از این زمین رفع تصرف به عمل آمده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام افزود: ارزش ریالی این زمین رفع تصرف شده توسط کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 5539844

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