قهرمانی تیم والیبال فرزندان پاسدار سپاه البرز در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره فرهنگی و ورزشی شمیم خانواده سپاه به میزبانی سپاه فجر استان فارس به مدت سه روز در شهر شیراز برگزار شد. در این جشنواره تیم والیبال فرزندان پاسدار سپاه استان البرز موفق به کسب مقام اول شد و به قهرمانی دست یافت.

جانجان، مربی تیم والیبال فرزندان پاسدار سپاه استان البرز در این خصوص گفت: زمانی که جوان ورزشکار با همت بلند و توکل به خداوند متعال و با دلدادگی به کشور خود قهرمان می‌شود، موجب ایجاد نشاط و انگیزه بیشتر در جوانان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قهرمانان نه تنها در عرصه ورزش بلکه در عرصه اخلاق و معنویت نیز باید خودسازی کنند و الگو باشند، مطرح کرد: در این جشنواره، فرهاد کوچکی نیز در رشته تکواندو در گروه سنی جوانان موفق به کسب مقام اول و قهرمانی شد.

امیررضا کیاحیرتی، حسن افشار، محمد جمالی، امیرمحمد دارایی، محمدعارف میرمجیدی، محمدحسین عباس آبادی، علیرضا صیفی، علیرضا بقال زاده، میلاد جانجان و سید امیرحسین سجادی اعضای این تیم والیبال هستند. غلامرضا جانجان، مربی، میلاد اشرفی مربی بدنساز و رضا رضایی نیز مربی تکواندوی تیم است.