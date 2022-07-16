به گزارش خبرنگار مهر، محمد کعب عمیر بعد از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شوش اظهار کرد: انتقادات به هیچ وجه انتقاد تخریبی نیستند و بنده به عنوان ناظر بر عملکرد مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی و همچنین عضو یا ناظر شورای برنامهریزی خوزستان از طرف مجلس شورای اسلامی هستم و باید روی موضوعات مختلف حساسیت نشان بدهم تا کارها به خوبی انجام شوند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: با هیچ شخصی یا مدیری دشمنی نداریم بلکه میخواهیم در کنار همدیگر و با هم افزایی و هم اندیشی مشکلات شهرستانهای شوش و کرخه را برطرف کنیم.
وی افزود: بنده در برخی کارها و مشکلات اجرایی برای اینکه مشکلی از مردم برطرف شود، ورود کردهام با وجود اینکه اینگونه کارها وظیفه نماینده مجلس نیست اما در شهرهای کوچک این را میطلبد که نماینده مجلس نسبت به مشکلات مردم همچون آب، برق، جاده، بهداشت و… ورود و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
کعب عمیر ادامه داد: تاکنون در انجام کارها و رفع مشکلات مردمی کوتاهی نکردهایم و اگر هم جایی انتقادی نسبت به عملکردمان وجود دارد، جوابگوی آنها خواهیم بود.
وی خطاب به مدیران شوشی گفت: آیا برای توسعه و پیشرفت شهرستان شوش سند چشم اندازی وجود دارد؟ بنده جهاد کشاورزی را مثال میزنم، آیا برای حوزه کشاورزی در شوش که قطب کشاورزی است، سند چشم اندازی تعریف شده است؟
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: شهرستان شوش فقط در حد حرف قطب کشاورزی کشور بوده ولی تاکنون از این ظرفیت هیچ سودی برای شهرستان و حتی کشاورزان آن نداشته است.
کعب عمیر تصریح کرد: در تولید خیلی از محصولات راهبردی کشاورزی همچون گندم و کلزا رتبه اول را در کشور کسب کردیم که این امر حاصل زحمات و دسترنج کشاورزان است اما جهاد کشاورزی برای این موضوع چه کاری انجام داده و چه برنامهای دارد؟
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس اظهار کرد: در بحث ترویج، آموزش و… چه کمکهایی به کشاورزان شهرستان شوش شده است؟ از ظرفیت قطب کشاورزی بودن شهرستان شوش چه استفادههایی کردهایم؟ فقط در حد حرف که فایدهای ندارد؟
کعب عمیر ادامه داد: با توجه به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اشتغالزایی، در سال گذشته و سال جاری چه کارها و اقداماتی در شهرستان شوش انجام شد؟ تاکنون هیچ اقدام جدی صورت نگرفته چرا که برخی ادارات در شهرستان شوش به جای اینکه راهحلی برای رفع مشکلات ایجاد کنند، مانع تراشی میکنند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس بیان کرد: در شهرستان شوش با سرمایه گذار همکاری خوبی انجام نمیشود و از این رو از فرماندار شهرستان شوش درخواست میشود که یک کارگروه یا کمیتهای را برای جذب سرمایه گذار تشکیل بدهد.
وی ادامه داد: این کارگروه باید به صورت ویژه پیگیر رفع مشکلات سرمایه گذار باشد و اجازه ندهد که مشکلات باعث فراری دادن سرمایه گذار بشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از عملکرد برخی بانکهای سطح شهرستان شوش تاکید کرد: بانکها یکی از معضلات اساسی شهرستان شوش هستند که باید فکری به حال آنها شود.
وی گفت: برای صدور برخی مجوزها در شوش نیاز نیست که اداره مربوطه از استان درخواست کند. مدیران ادارات و دیگر دستگاهها از شهرهای همجوار برای صدور برخی مجوزها الگو بگیرند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس به بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران اشاره کرد و افزود: باید بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگری در شهرستان شوش انجام شود و دستگاههای متولی پیگیر تبدیل وضعیت ایثارگری باشند.
کعب عمیر به ماده ۲۳ اشاره کرد و گفت: مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر پروژههای تعریف شده را به ادارات و سازمانهای کل معرفی کنند تا بنده به عنوان نماینده مردم برای تأمین بودجه مورد نیاز این پروژهها پیگیریهای لازم را انجام بدهم.
نظر شما