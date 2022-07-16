زنگ خطر کرونا در یزد نواخته شد

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بروز بیماری در سطح استان یزد رو به افزایش است به گونه ای که در هفته گذشته نسبت به هفته های قبل، میزان مبتلایان به کرونا و تعداد موارد بستری تقریبا سه برابر افزایش داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: فزایش سه برابری آمار در یک هفته، عدد بسیار بزرگ و نگران کننده ای است و اگر روند صعودی در موارد بستری و ابتلا به کرونا همچنان رشد صعودی داشته باشد، تغییر در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا دور از ذهن نیست.

وی بیان کرد: از نظر فراوانی در آمار، فراوانی رشد زیادی نداشته اما جهش چشمگیر اعداد بسیار نگران کننده است و نگرانیم که در طول هفته های اخیر میزان بستری های ناشی از کرونا به شدت افزایش یابد.

میرزایی عنوان کرد: با توجه به شاخص ها و معیارهای رنگ بندی کرونایی در استان، دو شهرستان بهاباد و مهریز در تاریخ ۲۴ تیر ماه، نارنجی اعلام شد که با توجه به افزایش موارد بستری شوندگان در شهرستان است.

وی افزود: در هفته گذشته چهار شهرستان استان یزد در وضعیت آبی و هفت شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار داشتند و این در حالیست که در ابتدای هفته جاری، تنها شهرستان مهریز در وضعیت آبی، دو شهرستان در وضعیت نارنجی و باقی شهرستان های استان یزد در وضعیت زرد قرار دارند که این خود بسیار نگران کننده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: برخی از افراد با وجود توصیه های زیادی که شده نسبت به تزریق نوبت اول خود اقدامی نکرده اند و همچنان در اولویت واکسیناسیون هستند.

وی افزود: والدین نسبت به تزریق نوبت اول واکسن کرونا در کودکان ۵ تا ۱۲ سال هر چه سریعتر اقدام کنند تا این گروه سنی قبل از بازگشایی مدارس و بعد از تزریق نوبت دوم واکسن در شهریور ماه، بتوانند با یک ایمنی کامل و جمعی در مدارس حضور داشته باشند.

میرزایی تاکید کرد: تمامی افراد بالای ۱۸ سال که بیش از ۶ ماه از تزریق نوبت سوم واکسن آنها گذشته، نسبت به تزریق نوبت یادآور هر چه سریع تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.