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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۸

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

زنگ خطر کرونا در یزد نواخته شد

زنگ خطر کرونا در یزد نواخته شد

یزد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد بر لزوم تسریع در امر واکسیناسیون افرادی که تاکنون نسبت به تزریق واکسن اقدام نکرده اند همچنین برای تزریق واکسن یادآور تاکید کرد.

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بروز بیماری در سطح استان یزد رو به افزایش است به گونه ای که در هفته گذشته نسبت به هفته های قبل، میزان مبتلایان به کرونا و تعداد موارد بستری تقریبا سه برابر افزایش داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: فزایش سه برابری آمار در یک هفته، عدد بسیار بزرگ و نگران کننده ای است و اگر روند صعودی در موارد بستری و ابتلا به کرونا همچنان رشد صعودی داشته باشد، تغییر در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا دور از ذهن نیست.

وی بیان کرد: از نظر فراوانی در آمار، فراوانی رشد زیادی نداشته اما جهش چشمگیر اعداد بسیار نگران کننده است و نگرانیم که در طول هفته های اخیر میزان بستری های ناشی از کرونا به شدت افزایش یابد.

میرزایی عنوان کرد: با توجه به شاخص ها و معیارهای رنگ بندی کرونایی در استان، دو شهرستان بهاباد و مهریز در تاریخ ۲۴ تیر ماه، نارنجی اعلام شد که با توجه به افزایش موارد بستری شوندگان در شهرستان است.

وی افزود: در هفته گذشته چهار شهرستان استان یزد در وضعیت آبی و هفت شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار داشتند و این در حالیست که در ابتدای هفته جاری، تنها شهرستان مهریز در وضعیت آبی، دو شهرستان در وضعیت نارنجی و باقی شهرستان های استان یزد در وضعیت زرد قرار دارند که این خود بسیار نگران کننده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: برخی از افراد با وجود توصیه های زیادی که شده نسبت به تزریق نوبت اول خود اقدامی نکرده اند و همچنان در اولویت واکسیناسیون هستند.

وی افزود: والدین نسبت به تزریق نوبت اول واکسن کرونا در کودکان ۵ تا ۱۲ سال هر چه سریعتر اقدام کنند تا این گروه سنی قبل از بازگشایی مدارس و بعد از تزریق نوبت دوم واکسن در شهریور ماه، بتوانند با یک ایمنی کامل و جمعی در مدارس حضور داشته باشند.

میرزایی تاکید کرد: تمامی افراد بالای ۱۸ سال که بیش از ۶ ماه از تزریق نوبت سوم واکسن آنها گذشته، نسبت به تزریق نوبت یادآور هر چه سریع تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

کد مطلب 5539877

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