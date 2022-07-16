به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان، روز شنبه در جلسه دیدار و اعضای ستاد مشارکت‌های مردمی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: برای نظم و نسق و خدمت رسانی بهتر و منسجم‌تر مرجعیت در کمیته مشارکت مردمی ستاد اربعین باید مشخص باشد.

وی تصریح کرد: کمیته مشارکت مردمی ستاد اربعین مهمترین کمیته‌ای است که با اسکان و تغذیه و خدمت رسانی مناسب می‌تواند خاطرات خوبی برای مردم رقم بزند و تجربه زیارتی را برای آنها ماندگار کند.

کریمیان بیان کرد: ظرفیت‌های سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام از نظر اسکان و تغذیه در اختیار کمیته مشارکت‌های مردمی است و پیش بینی‌های لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: در حوزه جابجایی زائران حسینی سپاه استان پای کار است و با یک هزار دستگاه اتوبوس در مرز مهران برای خدمت رسانی حاضر خواهد بود.

وی گفت: خوشبختانه در حوزه امنیتی هیچ مشکلی نداریم و شرایط کاملاً مهیاست و در حوزه فرهنگی نیز سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام با تهیه اقلام فرهنگی و برنامه‌های خاص پای کار برگزاری اربعین است.