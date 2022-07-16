توسعه زیرساخت اربعین در خوزستان نیازمند همکاری مردمی و خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز ضمن بازدید از زیرساختهای مرز چذابه بر لزوم حضور مردم در توسعه زیرساخت اربعین حسینی در سطح استان خوزستان تاکید و اظهار کرد: امسال با موج شدیدی از گرما در موسم اربعین حسینی مواجه هستیم که این موضوع میتواند امر خدمترسانی را بسیار سختتر کند.
معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: با توجه به گرمای شدید، نصب سایهبان و مهپاش در محلهای تجمع زائران حسینی و همچنین نصب سیستمهای سرمایشی در مواکب و حسینیهها، امری ضروری است.
وی عنوان کرد: ظرفیتهای دولتی نیز پاسخگوی جمعیت پنج میلیون نفری زائران اباعبدالله الحسین (ع) نخواهند بود و به همین سبب، برای توسعه زیرساخت اربعین حسینی در سطح خوزستان نیازمند حضور و کمکرسانی مردمی و خیران هستیم.
خانچی از فعالان مردمی توسعه زیرساخت تقدیر کرد و گفت: سالهای پیشین با همکاری خیران و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) کارها به گونهای پیش رفت که پذیرایی از زائران اربعین به خوبی انجام شد و امسال نیز از خادمان اباعبدالله الحسین (ع) دعوت میشود تا در امر توسعه زیرساخت اربعین نیز ما را همراهی کنند.
نظر شما