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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

معاون استاندار خوزستان:

توسعه زیرساخت اربعین در خوزستان نیازمند همکاری مردمی و خیران است

توسعه زیرساخت اربعین در خوزستان نیازمند همکاری مردمی و خیران است

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان بر لزوم حضور مردم در توسعه زیرساخت اربعین حسینی در سطح استان تاکید کرد و گفت: نظر به گرمای شدید و نیاز به وسایل برودتی، نیازمند همیاری خیران ومردم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز ضمن بازدید از زیرساخت‌های مرز چذابه بر لزوم حضور مردم در توسعه زیرساخت اربعین حسینی در سطح استان خوزستان تاکید و اظهار کرد: امسال با موج شدیدی از گرما در موسم اربعین حسینی مواجه هستیم که این موضوع می‌تواند امر خدمت‌رسانی را بسیار سخت‌تر کند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: با توجه به گرمای شدید، نصب سایه‌بان و مه‌پاش در محل‌های تجمع زائران حسینی و همچنین نصب سیستم‌های سرمایشی در مواکب و حسینیه‌ها، امری ضروری است.

وی عنوان کرد: ظرفیت‌های دولتی نیز پاسخگوی جمعیت پنج میلیون نفری زائران اباعبدالله الحسین (ع) نخواهند بود و به همین سبب، برای توسعه زیرساخت اربعین حسینی در سطح خوزستان نیازمند حضور و کمک‌رسانی مردمی و خیران هستیم.

خانچی از فعالان مردمی توسعه زیرساخت تقدیر کرد و گفت: سال‌های پیشین با همکاری خیران و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) کارها به گونه‌ای پیش رفت که پذیرایی از زائران اربعین به خوبی انجام شد و امسال نیز از خادمان اباعبدالله الحسین (ع) دعوت می‌شود تا در امر توسعه زیرساخت اربعین نیز ما را همراهی کنند.

کد مطلب 5539893

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