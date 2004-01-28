عليرضا غريبي به بلغارستان سفر نمي كند

به گزارش خبرنگار مهر ، غريبي كه از آسيب ديدگي از ناحيه مچ پا رنج مي برد نمي تواند تيم اعزامي كشتي فرنگي ايران را در مسابقات جام نيكولاپتروف بلغارستان و اردوي آمادگي يك هفته اي كه در اين كشور برگزارمي شود همراهي كند.

غريبي پيش از اين قرار بود با فرنگي كاران به مسابقات بين المللي فنلاند اعزام شود اما با لغو اين سفر و آسيب ديدگي در تمرينات ، ملي پوش سنگين وزن كشتي فرنگي ايران از سفر به بلغارستان نيز بازماند.

بنابراين سجاد برزي كشتي گير وزن 120 كيلوگرم كشورمان تنها نماينده سنگين وزن كشتي فرنگي ايران در جام نيكولاپتروف خواهد بود.