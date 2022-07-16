اسکندر کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش درمان استان کرمانشاه شهرستان‌هایی که فاقد درمانگاه هستند مانند شهرستان‌های کنگاور، صحنه پیگیری و تکمیل بنا نهادن درمانگاه در این شهرستان‌ها انجام می‌شود.

وی در رابطه با جرایم سازمان تأمین اجتماعی، افزود: در صورت عدم پرداخت حق بیمه جریمه ۲ درصد ماهانه و در صورت تأخیر ارسال لیست توسط کارفرما پرداخت جریمه فقط یک بار و به صورت جریمه ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورتی که سوابق سازمان تأمین اجتماعی به شکل مقطعی انجام گرفته باشد در نهایت همه آن‌ها جمع آوری شده و پس از آنکه مجموع این سوابق به ۲۰ سال برسد فرد می‌تواند حقوق بازنشستگی را دریافت کند.

کاکایی بیان کرد: در بیمارستان شهدا کرمانشاه دستور کار برای اجرای طرح ساخت اورژانس به مساحت یک هزار و ۶۲۰ متر در ۲ طبقه داده شده که از دی ماه سال گذشته تاکنون ۲۰ درصد از آن ساخته شده و تا ۱۸ ماه آینده آماده بهره برداری است.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: افرادی که سن آنها ۱۸ تا ۵٠ سال است می‌توانند تحت پوشش بیمه‌هایی که عقد قرار داد می‌بندند مانند بیمه دانشجویان، مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار قرار بگیرند.

وی ادامه داد: کسانی که سن آنها بالای ۵۰ سال است می‌توانند در یک محل تحت عنوان کارگاه، مثل مغازه، شرکت و یا کارخانه بیمه اجباری بگیرند و اگر مدت بیمه به ۷۲۰ روز رسید می‌تواند سربازی خود را هم خریداری نموده و آن را تقسیط کرده و در این صورت سوابق آنها از مازاد سن شخص که یک سال بیشتر است پیشی خواهد گرفت و بعد از آن می‌تواند بیمه عقد قراردادی ببندد.

کاکایی افزود: بیمه ۱۲ درصدی تأمین اجتماعی فقط بازنشستگی دارد و وقتی بیمه شده می‌تواند از این بیمه استفاده کند که شرایط بازنشستگی که برای مرد ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه و برای زن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه را دارا باشد در این صورت می‌تواند از بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ قراردادی که بسته می‌شود اختیاری است و محاسبه بازنشستگی بر اساس پرداخت حق بیمه و میزان سابقه است.