اسکندر کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش درمان استان کرمانشاه شهرستانهایی که فاقد درمانگاه هستند مانند شهرستانهای کنگاور، صحنه پیگیری و تکمیل بنا نهادن درمانگاه در این شهرستانها انجام میشود.
وی در رابطه با جرایم سازمان تأمین اجتماعی، افزود: در صورت عدم پرداخت حق بیمه جریمه ۲ درصد ماهانه و در صورت تأخیر ارسال لیست توسط کارفرما پرداخت جریمه فقط یک بار و به صورت جریمه ۱۰ درصدی اعمال میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورتی که سوابق سازمان تأمین اجتماعی به شکل مقطعی انجام گرفته باشد در نهایت همه آنها جمع آوری شده و پس از آنکه مجموع این سوابق به ۲۰ سال برسد فرد میتواند حقوق بازنشستگی را دریافت کند.
کاکایی بیان کرد: در بیمارستان شهدا کرمانشاه دستور کار برای اجرای طرح ساخت اورژانس به مساحت یک هزار و ۶۲۰ متر در ۲ طبقه داده شده که از دی ماه سال گذشته تاکنون ۲۰ درصد از آن ساخته شده و تا ۱۸ ماه آینده آماده بهره برداری است.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: افرادی که سن آنها ۱۸ تا ۵٠ سال است میتوانند تحت پوشش بیمههایی که عقد قرار داد میبندند مانند بیمه دانشجویان، مشاغل آزاد، زنان خانهدار قرار بگیرند.
وی ادامه داد: کسانی که سن آنها بالای ۵۰ سال است میتوانند در یک محل تحت عنوان کارگاه، مثل مغازه، شرکت و یا کارخانه بیمه اجباری بگیرند و اگر مدت بیمه به ۷۲۰ روز رسید میتواند سربازی خود را هم خریداری نموده و آن را تقسیط کرده و در این صورت سوابق آنها از مازاد سن شخص که یک سال بیشتر است پیشی خواهد گرفت و بعد از آن میتواند بیمه عقد قراردادی ببندد.
کاکایی افزود: بیمه ۱۲ درصدی تأمین اجتماعی فقط بازنشستگی دارد و وقتی بیمه شده میتواند از این بیمه استفاده کند که شرایط بازنشستگی که برای مرد ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه و برای زن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه را دارا باشد در این صورت میتواند از بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: مبلغ قراردادی که بسته میشود اختیاری است و محاسبه بازنشستگی بر اساس پرداخت حق بیمه و میزان سابقه است.
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