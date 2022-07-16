مراسم بزرگ جشن عید غدیر در سرپل ذهاب برگزار می شود

حجت الاسلام فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم جشن بزرگ عید غدیر در شب یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ شب در جوار بقعه متبرکه حضرت احمد ابن اسحاق (ره) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از طریق شبکه استانی زاگرس کرمانشاه پوشش داده شده و به صورت زنده و مستقیم از سیمای مرکز استان کرمانشاه پخش می‌شود.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: در این مراسم همچنین سه هزار پرس غذای گرم پخت شده و سفره اطعام در محل مراسم به همت سپاه ناحیه سرپل ذهاب، قرارگاه فرهنگی اجتماعی ولیعصر (عج) و کانون‌های خدمت رضوی پهن شده و شرکت کنندگان در مراسم بعد از نماز مغرب و عشا مهمان سفره کریمانه اهل بیت علیهم السلام می‌شوند.