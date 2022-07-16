به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی عصر امروز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: همه باید تلاش کنند تا ثبات بازار را به دست بگیریم و به عنوان متولیان بخشهای مختلف باید کار خود را بلد باشیم.
وی افزود: دستگاهها برای رضایتمندی مردم نقش خود را به خوبی ایفا کنند، پیگیری و پیشگیریهای لازم برای جلوگیری از افزایش قیمتها انجام شود تا به تولید کننده کمک کنیم و شاهد افزایش قیمتها هم نباشیم.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: شرکتهای خدماترسان از قبیل شرکت نفت، گاز، آب، برق، نفت، گاز و… ملزم هستند که همراهی کاملی را با تولید کنندگان داشته باشند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود و شاهد افزایش تولید باشیم.
فتوحی عنوان کرد: در کالاهایی مانند سیستمهای سرمایشی و گرمایشی که در کشور تولید میشوند ولی تولید کنندگان داخلی آنها را گران میفروشند نیاز به واردات داریم.
وی ادامه داد: نظارتهایی که بر بازار صورت میگیرد، نظارت واقعی نیستند؛ بنابراین سیستمهای نظارتی باید کنترلی، ارشادی و هدایتگری باشد و پاسخی دهد که جامعه آن را بپذیرد.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به افزایش قیمت در مواد شوینده، عنوان کرد: مشکلاتی که در کارخانهها وجود دارد، احصا شوند و باید به آنها کمک کنیم تا بیش از این افزایش قیمت نداشته باشند و نظارت بر این صنوف نیز انجام میشود.
وی با اشاره به نیاز بازار در ایام محرم، بیان کرد: اقدامات و پیگیریهای لازم از هم اکنون انجام شود تا در ایام محرم و صفر با هیچگونه مشکل در خصوص هیچ اقلامی نداشته باشیم.
فتوحی بیان کرد: طرح کالا برگ الکترونیک با فرمانداران به صورت ویژه پیگیری و به آنها ابلاغ شود تا در استان به نتیجه کامل برسد.
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