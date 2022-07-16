خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آستانه عید بزرگ غدیر جایجای ایران اسلامی آماده برگزاری جشن و مراسم مختلف میشود. از دورترین روستاها و شهرها گرفته تا مراکز استانهای کشور میزبان فعالیتهای مختلف به مناسبت عید امامت و ولایت است.
توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، تهیه و تقسیم بستههای معیشتی، برگزاری جشنهای خودجوش مردمی، آذین بندی شهر، جشن تلبس طلاب مدارس علمیه، بازسازی واقعه غدیر، اجرای رزمایشهای کمکهای مؤمنانه، برگزاری کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» و مولودیخوانی تنها بخشی از برنامههای در نظر گرفتهشده طی این ایام است.
ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر با اشاره به جشن مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اظهار داشت: این جشن در یک مسیر مشخص و پیش بینی شده برگزارمیشود و برای برگزاری هرچه بهتر این جشن هماهنگیهای لازم با نهادها و سازمانهای مختلف انجام شده است. حتی با اصناف و مغازههایی که در این مسیر قرار دارند نیز هماهنگی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز خدمات ما بر اطعام مهمانان است تأکید کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون غذا و میانوعده در انواع مختلف برای پذیرایی از مهمانان این عیدالله اکبر پیشبینی شده است. همچنین در این مراسم ۱۱۰ هزار اسباب بازی به کودکان هدیه داده میشود و ۴۰ مجموعه شهربازی نیز در نقاط مختلف این مسیر برپا خواهند شد. قصد داریم با اجرای چنین برنامههایی از این عید بزرگ برای کودکان، خاطره خوب بسازیم.
سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر از حضور ۱۵۰ گروه سرود در این مسیر ۱۰ کیلومتری خبر داد و افزود: این گروههای سرود در ۷۰ استیج در برنامه خواهند داشت. این در حالی است که حضور هنرمندان مطرح و محبوب کشور در این برنامه قطعی شده است.
زارع با اشاره به حضور برنامههای پرطرفدار تلویزیونی در این مسیر گفت: عوامل برنامههای عصرجدید، خندوانه، میدون، منم بچه مسلمان، ململ، رنگینکمان، خاله شادونه، عمو مهربان و… در این مسیر به اجرای برنامه برای مردم خواهند پرداخت. تنوع برنامهها به گونهای است که تمام اقشار جامعه و سنین مختلف را شامل میشود. مهمانان میتوانند از خدمات متنوع فرهنگی، پزشکی، آموزشی و… بهرهمند شوند.
گفتنی است، این مهمانی به همت و مشارکت خیران مردمی، هیئات مذهبی، مساجد، گروههای جهادی، گروههای خدماتی و گروههای سرود با برنامههای مختلف در روز عید غدیر مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در مسیر چهارراه پارکوی تا چهارراه ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.
برخی از برنامههای عید غدیر در سراسر کشور
۵۰ نفر از طلاب واجد شرایط در آذربایجان غربی ملبس می شوند
حجت الاسلام غلامرضا اکبرزاده بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جشن تلبس طلاب مدارس علمیه استان همزمان با عید غدیر در استان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز بیست و هفتم تیرماه در چهار شهر ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب برگزار خواهد شد.
وی اتمام پایه پنجم را نخستین شرط لازم برای ارائه درخواست تلبس از سوی طلاب دانست و گفت: شرکت در کارگاه تلبس، موفقیت در تست روانشناسی، موفقیت در مصاحبه صیانتی و علمی و همچنین گذراندن مصاحبه تلبس از جمله دیگر شروط لازم برای دریافت حکم تلبس است و هر گونه تلبس خارج از این اصول، غیر قانونی است.
معاون تهذیب حوزه علمیه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روند تلبس در سطح حوزههای علمیه بر اساس شروط اعلام شده مرکز مدیریت صورت میگیرد، تصریح کرد: همه مدارس علمیه موظف هستند در همه امور به ویژه بحث تلبس که مورد تأکید مراجع و علمای حوزه است، توجه و حساسیت کافی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه طلاب به عنوان سربازان امام زمان (عج) و کارشناسان دین، وظیفه و رسالت مهمی در هدایت جامعه به سمت رشد دینی و معنوی بر عهده دارند، خاطر نشان کرد: به همین دلیل یک طلبه باید در حفظ شأن و جایگاه لباس روحانیت بسیار تلاش کند و بداند که رفتار، گفتار و اعمال او میتواند موجب جذب افراد به سمت ارزشهای الهی شود.
حجت الاسلام اکبرزاده حفظ شأن و جایگاه لباس روحانیت را مهمترین وظیفه یک طلبه عنوان کرد و گفت: پوشیدن لباس مقدس روحانیت، آغاز فصل تازهای از آموختن علم، اخلاق و تقوا است که باید مورد توجه طلاب جوان قرار گیرد.
۲۱ هزار بسته معیشتی در بین محرومین کردستانی توزیع می شود
سردار سید صادق حسینی روز شنبه در مراسم توزیع بستههای معیشتی به محرومان کردستانی در سنندج اظهار کرد: در آستانه عید غدیر و به مناسبت دهه امامت و ولایت، همزمان با سراسر کشور، رزمایش کمک مومنانه با توزیع بیش از ۲۱ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در سپاه بیت المقدس کردستان آغاز شد که این بستهها توسط گروههای جهادی بسیج در بین نیازمندان سراسر استان توزیع خواهد شد.
وی افزود: هزار و ۴۰۰ سال پیش و در چنین ایامی پیامبر با ابلاغ خداوند، رسالت و مأموریت خود را با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشینش به سرانجام رساند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خاطر نشان کرد: هر اندازه ما در وصف و فضائل حضرت علی بگوییم بسیار کم گفتهایم چرا که امیر المؤمنین در دامن پیامبر (ص) بزرگ شد و بعد از ایشان عمر با برکت خود را برای گسترش دین اسلام صرف کرد.
آغاز اجرای پویش نسیم احسان به مناسبت عید غدیر در فارس
حسین پور نورعلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پویش نسیم احسان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والا مقام شهیدهاشمی نژاد، اقلام سرمایشی شامل ۵۰۰ دستگاه کولر آبی، پنکه و کولر رومیزی بین خانوارهای نیازمند استان توزیع میشود، گفت: ارزش این وسایل بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
او ادامه داد: اقلام اهدایی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروههای جهادی تهیه شده است و اولویت توزیع بین شهرستانهای گرمسیر توسط بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان امام، گروههای جهادی و مردمی تا عید غدیر بین خانوادههای نیازمند است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان فارس بیان کرد: یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر توسط ستاد اجرایی فرمان امام با جدیت دنبال شده، توجه به تسهیل ازدواج و فرزندآوری و جوانی جمعیت بوده که از طریق بنیاد احسان و بنیاد ۱۵ خرداد درحال اجراست.
پور نورعلی اظهار کرد: در آستانه عید سعید غدیر خم با همت ستاد جرایی فرمان حضرت امام (ره) مراسم ازدواج ۲۵ زوج جوان در قالب ازدواج آسان برگزار و جهیزیه این نوعروسان شامل (یخچال، قالی، اجاق گاز، پتو، سرویس قابلمه، سرویس ملامین و …) تهیه و تأمین میشود.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم هم گفت: چهارمین شب موسیقی در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار شد.
ویژه برنامههای عید غدیر، از امروز شنبه ۲۵ تیر تا دوشنبه ۲۷ تیر، حرم حضرت شاه چراغ (ع) برگزار میشود و زائران و مجاوران میتوانند در این عید با شکوه، مهمان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی باشند.
روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، بعد از نماز ظهر و عصر، حجت الاسلام عالی به سخنرانی میپردازد و بعد از نماز مغرب و عشا، حجت الاسلام سعیدی سخنرانی میکند و امیر عارف به مداحی میپردازد.
روز دوشنبه، ۲۷ تیر، مصادف با روز عید غدیر، ساعت ۹ صبح خطبه این روز توسط امیر عارف خوانده میشود.
همکاری ۴۵ گروه جهادی خراسان شمالی با بنیاد احسان برای اطعام غدیر
محمد نبی شکیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح احسان غدیر به مدت ۳ روز در خراسان شمالی اجرا میشود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح ۴۵ گروه جهادی در ۸ شهرستان با بنیاد احسان همکاری میکنند.
وی افزود: ۳ میلیارد ریال به این گروهها اهدا میشود تا با بودجه مردمی خود گروهها، اطعام روز غدیر صورت گیرد.
شکیبایی گفت: بناست گروههای جهادی به حد توان خود غذا طبخ کرده و در اختیار محرومان قرار دهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برنامه های روز عید غدیر را تشریح کرد و گفت: مجموعاً برنامههای روز عید غدیر در ۳۰۰ نقطه از خراسان شمالی برگزار میشود.
آیین بازسازی واقعه غدیر در ده زیر کرمان برگزار می شود
هوشنگ انکوتی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: آئین بازسازی واقعه غدیر در راستای ترویج فرهنگ علوی و شیعی همه ساله در روستای ده زیار برگزار میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هنرمند تعزیه خوان و هنرور از زن و مرد در این آئین همکاری دارند گفت: در آئین بازسازی واقعه غدیر آخرین حج پیامبر (ص) و معرفی حضرت علی (ع) به عنوان وصی و جانشین آن حضرت در محل غدیر خم توسط ذاکران تعزیه خوان به نمایش گذاشته میشود.
انکوتی با اشاره به اینکه این آئین برای یازدهمین سال متوالی توسط هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) در روستای ده زیار برگزار میشود افزود: مردم روستای ده زیار تلاش زیادی در برپایی این آئین و همچنین مراسم تعزیه خوانی در مناسبتهای مذهبی مختلف در طول سال دارند و همین امر روستای ده زیار را به عنوان خاستگاه تعزیه در سطح کشور معرفی کرده است.
مسئول هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ده زیار برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم در شب عید خبر داد و خاطرنشان کرد: این مراسم یکشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۲۱ در مسجد مقدس حضرت جوادالائمه (ع) ده زیار با برنامههای متنوع فرهنگی مذهبی و همچنین برنامههای شاد توسط هنرمندان طنزپرداز استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه آئین پخت هشت دیگ حلیم نذری نیز در شب عید غدیر انجام میشود گفت: وسایل پخت حلیم توسط مردم روستا جمع آوری شده و مردم با نذورات خود اقدام به پخت حلیم نذری در شب عید غدیر و توزیع آن در صبح عید غدیر در بزرگداشت این عید سعید کمک میکنند.
حال و هوای یزد غدیری شد
حال و هوای دارالعباده یزد این روزها غدیری شده و اهالی این شهر هر کدام به سهم خود حرکتی در مسیر بزرگداشت این عید بزرگ انجام می دهند، از آذین بندی خیابانها تا ساخت کلیپ و برپایی جشن.
گروهی از جوانان خوش ذوق یزدی کلیپی با عنوان «پاشو بریم نجف» ساختهاند که کارگردانی آن را سید علی میراللهی و تهیه کنندگی آن را حسین فرزندی بر عهده داشتهاند.
این کار با همکاری گروه سرود ابنا الحسن (ع) و مداحی محمد فصولی اجرا و ضبط شده است.
۷ هزار بسته معیشتی همزمان با غدیر بین محرومان ایلام توزیع میشود
سردار قدرت الله کریمیان صبح شنبه در رزمایش کمک مومنانه در ایلام اظهار کرد: در آستانه عید غدیر و به مناسبت دهه امامت و ولایت، همزمان با سراسر کشور، رزمایش کمک مومنانه با توزیع ۷ هزار بسته معیشتی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده که این بستهها توسط گروههای جهادی بسیج در بین نیازمندان سراسر استان توزیع خواهد شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این پخت و توزیع ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم، توزیع جهیزیه، آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد، توزیع لوازم التحریر، برپایی میز خدمت و ایستگاه صلواتی توسط گروههای جهادی بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) در دهه امامت و ولایت اجرا خواهد شد.
کریمیان اضافه کرد: تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار بسته معیشتی در قالب چندین مرحله رزمایش کمک مومنانه در سطح استان توزیع شده است.
۲۵۰۰۰ بسته معیشتی در دهه ولایت بین نیازمندان کرمانشاه توزیع میشود
سرهنگ سعید بهشتی راد ظهر شنبه در حاشیه نهضت کمک مومنانه که در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع تعداد ۲۵ هزار بستههای معیشتی آماده شده در این مرحله ۶ هزار بسته در شهر کرمانشاه و مابقی در سایر شهرستانهای این استان توزیع میشود.
وی افزود: ارزش هر بسته معیشتی در این مرحله از نهضت کمک مومنانه پنج میلیون ریال است.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه به نحوه شناسایی محرومین اشاره کرد و گفت: یک بانک اطلاعاتی کامل از نیازمندان این استان تهیه کردهایم که در چند مرحله این اطلاعات راستی آزمایی شده و این بانک اطلاعاتی در کشور بینظیر است.
بهشتیراد با اشاره به دیگر برنامههای دهه امامت و ولایت در استان کرمانشاه، ادامه داد: طی این دهه هر شب در یک محلههای فقیرنشین و حاشیهنشین شهر کرمانشاه جشن بزرگی در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه در روز عید غدیر در همه شهرستانهای این استان سفره اطعام مولا علی (ع) انداخته خواهد شد، گفت: در این روز در مجموع ۵۰ هزار پرس غذا به مهمان حاضر بر سر این سفره اطعام میشوند که سهم شهر کرمانشاه ۲۴ هزار پرس است.
وی تصریح کرد: در روز غدیر سفره اطعام مولا علی (ع) در شهر کرمانشاه و در بلوار طاقبستان از میدان معلم تا میدان کوهنورد خواهد بود.
سرهنگ بهشتیراد بیان کرد: همچنین در این روز همایش پیاده روی خانوادگی از پارک فدک واقع در ابتدای بلوار طاق بستان تا میدان معلم برگزار میشود که پایان این پیاده روی به سفره مولا علی (ع) ختم میشود.
طبخ ۲۰ هزار پرس غذای گرم همزمان با روز عید غدیر در لرستان
سرهنگ احسان جهانبخش امروز شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: عید غدیر بهانهای است که شادیمان را در کنار نیازمندان جشن بگیریم و به پشتوانه مردم و خیرین پویش «نذر غدیر» توسط بسیج سازندگی لرستان، کانونهای خدمت رضوی لرستان، کمیته امداد و گروههای جهادی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در واقعه غدیر و سیره حضرت علی (ع) که تاکید بر رسیدگی به فقرا بود، افزود: کمک رسانی به نیازمندان در شرایط معیشتی امروز در روز عید سعید غدیر خم ثوابی دوچندان دارد.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به اینکه سفره یک کیلومتری در روز عید غدیر گسترده میشود، افزود: ۲۰ هزار طبخ غذا در روز عید غدیر در محل بازسازی واقعه غدیر انجام و سفره یک کیلومتری برای ضیافت شام در محل بازسازی واقعه غدیر گسترده میشود.
سرهنگ جهانبخش بیان کرد: امیدواریم هر کس به اندازه سهم خود به عنوان عضوی از جامعه اسلامی بتواند در رسیدگی به ایتام و نیازمندان در این ایام با تهیه سبد معیشتی و اطعام نیازمندان گام بردارد و برای هرچه بهتر برگزار شدن این پویش نیازمند مشارکت خیران هستیم.
۵۰۰ هزار پرس غذا در قالب «اطعام علوی» در البرز توزیع میشود
حجتالاسلام مهدی ولاییبرحق صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ادارهکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تبریک دهه ولایت و امامت و عید غدیر خم اظهار کرد: اقدامات مختلفی از سوی این ادارهکل و سازمانها و مجموعههای همسو و همراه برای این روزها برنامهریزی شده است.
وی بیان کرد: ۱۵ عنوان برنامه توسط ادارهکل تبلیغات اسلامی البرز طراحی شده است که با همراهی کانونها، هیئات، مساجد و نهادهای همسو به صورت مشارکتی برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تصریح کرد: در ایام عید غدیر خم برنامه اطعام علوی را برگزار میکنیم که بر اساس برآورد اولیه ۵۰۰ هزار پرس غذا توسط ایستگاههای صلواتی، مواکب و گروههای جهادی توزیع میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه دیگر غدیر نامه است که علاوه بر نهادها و سازمانهای ذیربط اقدام به فضاسازی شهری میکنند و در قالب پویش هر خانه یک پرچم و تزئین معابر با ریسه و چراغانی صورت میگیرد.
ولاییبرحق با بیان اینکه دیگر برنامه مد نظر جشن نگین ولایت است، گفت: این برنامه توسط مساجد، کانونها و هیئات به صورت محلهای برگزار میشود که در این راستا یک هزار جشن پیشبینی شده است.
کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» در قم برگزار میشود
در سالروز عید سعید غدیر خم و در تجدید بیعت با حضرت بقیه الله (عج) کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» روز دوشنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) تا مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بیانیهای از عموم مردم ولایت مدار و انقلابی شهر مقدس قم دعوت کرده تا در مراسم پیادهروی خانوادگی که به مناسبت روز عید سعید غدیر با برنامههای متنوع برگزار میگردد، شرکت کنند.
تعدادی از موکب ها نیز با استقرار در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) از شرکت کنندگان در این مراسم پذیرایی میکنند.
در بین شرکت کنندگان در این مراسم قرعه کشی بعمل خواهد آمد به برگزیدگان کمک هزینه سفر عتبات عالیات اهدا میشود.
کاروان بزرگ خودرویی از غدیر تا ظهور نیز روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با شب عید سعید غدیر خم، از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهد کرد و سپس در حرم شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع) با حضور آحاد مردم شریف ولایت مدار شهر مقدس قم، به اجرای نورافشانی خواهد پرداخت.
خودروها نیز از ساعت ۱۸ در ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) تزیین میشوند.
بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان خوزستانی توزیع میشود
سردار حسن شاهوارپور ظهر امروز شنبه در رزمایش کمک مومنانه استان خوزستان ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر، این عید را یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان به ویژه شیعیان دانست و بیان کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در این استان اقدامات زیادی برای کمک به محرومان، فقرا و نیازمندان در حال انجام است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری اقدامات زیادی برای کمک به نیازمندان توسط گروههای جهادی و بسیجیان انجام شده است، خبر داد: امروز در قالب یک رزمایش در سراسر خوزستان بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه خوزستان استانی گرم است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ دستگاه سرمایشی مثل کولر و یخچال توسط گروههای جهادی تعمیر شده و این کار ادامه دارد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: پخت غذای گرم در مساجد و پایگاهها از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای کمک به نیازمندان است که در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.
توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی در قزوین توسط سپاه صاحب الامر (عج)
سردار رستمعلی رفیعی بعد از ظهر شنبه در رزمایش کمک مومنانه شهرستان تاکستان اظهار کرد سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با کمک خیرین توانسته است بیست و پنج مرحله رزمایش مومنانه را در استان قزوین برگزار و نسبت به اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا و به ولی نعمتان خود خدمات کمک معیشتی ارائه کند.
وی تصریح کرد: به مناسبت عید غدیر علاوه بر توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی در استان با دایر کردن ۳۰ آشپزخانه، بیش از ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم بین مردم توزیع خواهد شد تا جشن دهه امامت و ولایت در کنار مردم با شکوه خاصی برگزار شود.
وی عنوان کرد: سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با همکاری و کمک خیرین بیش از ۴۹۳ میلیارد تومان کمک به ولی نعمتان خود که اقشار آسیب دیده هستند ارائه داده است.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین ضمن تقدیر از نیروهای بسیج سازندگی در محرومیت زدایی از مناطق مختلف استان افزود: در حوزه بسیج سازندگی با همت و تلاش پرسنل جهادی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خدمات در حوزههای مسکن ولی نعمتان در مناطق محروم، آب شرب، راههای روستایی، در گستره استان انجام شده و تا دو ماه دیگر بیش از ۵۰ باب منزل مسکونی در اختیار جامعه هدف قرار میگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: با توافقی که با کمیته امداد صورت گرفته است بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف ساخته خواهد شد و این اقدام به صورت دوجانبه بوده و اگر کمیته امداد سهم آورده خود را به این توافق تزریق کند سپاه برابر زمان بندی اعلام شده واحدهای توافق شده را تحویل خواهد داد.
برنامههای جشن عید غدیر در حرم مطهر رضوی
حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به اینکه در آستانه عید غدیر خم برای عموم سنین در حرم رضوی مراسم جشن تدارک دیدهشده است، اظهار کرد: به مناسبت عیداللهاکبر، از امروز در تمام رواقها و صحنهای حرم مطهر رضوی در ساعات متعدد برنامه فرهنگی، جشن و مدیحهسرایی، شعرخوانی، اجرای سرود، جنگ شادی کودکان، حلقه معرفت، میز خدمت پاسخگویی، پرسمان دینی، سلسله نشستهای دین، نشاط، زندگی و… برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در مورد جشنهای شب و روز عید غدیر عنوان کرد: مراسم شب و شام عید غدیر در صحن پیامبر اعظم (ص)، با سخنرانی حجت الاسلام محمدرضا رنجبر، علیرضا پناهیان و حسینعلی سعدی و مدیحهسرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار میشود.
وی ادامه داد: همزمان با اجرای مراسم صحن پیامبر اعظم (ع) در صحن غدیر نیز برای زائران غیر ایرانی مراسم جشن باشکوهی دایر است.
حجت الاسلام شریعتی نژاد گفت: در روز عید غدیر از ساعت ۱۱ مراسم جشن عیداللهاکبر آغاز و با سخنرانی حجتالاسلام محمد وحیدی و مدیحهسرایی همراه خواهد بود.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: مراسم جشن عید غدیر برای بانوان در رواق دارالحجه و حضرت زهرا (س) با محوریت سخنرانی، مدیحهسرایی، حلقه معرفت، مسابقه و پاسخگویی به سوالات و شبهات برگزار میشود.
وی بیان کرد: در شب و روز عید غدیر پایگاههای سیار کبوترانه با اجرای جنگهای شاد میزبان زائران خردسال حرم مطهر رضوی خواهد بود.
حجت الاسلام شریعتی نژاد افزود: در شب و روز عید غدیر بهصورت ویژه مسابقه فرهنگی «خبر بزرگ»، بهصورت حضوری در مراسمهای حرم و فضای مجازی برگزار خواهد شد و به ۱۱۰ نفر از برگزیدگان هدایای متبرک حرم تقدیم میشود.
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